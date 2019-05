¿De qué color es el cerebro?

¿De que color es el cerebro? Ya sabes que en "La Trastienda" nos hacemos todas las preguntas que seguro alguna vez te has hecho a ti mismo (o tal vez no, pero no pasa nada). ¡Y seguro que además no has encontrado respuesta! (O tal vez sí. Si no, te la contamos). Pues no pierdas ni un minuto y escucha el podcast de esta semana. Te contaremos si el cerebro es rosa, gris, amarillo o azul. Y su explicación científica.

Y en nuestro Notinútil de la semana conocerás al héroe nacional de Kenia. Es un vecino de Kaganda; un hombre que demostró que querer es poder, cogió poco y pala, y a través de la jungla construyó una carretera para conectar su pequeña aldea con un centro comercial y con la Iglesia. Es una historia conmovedora que no puedes dejar de conocer. Y te hablaremos sobre la increíble historia del color de las zanahorias. ¿Sabias que no siempre han sido naranjas? ¿Te imaginas una zanahoria con sabor a chocolate? Curiosidades que nunca se nos olvidan de nuestro Notinútil.

Además, vuelve Adrián Naranjo con su sección “Naranjo is the new black”. Esta semana con su experimento fallido. Naranjo salió a la calle a hacer preguntas a los viandantes durante nuestro programa... pero no tuvo mucho éxito. ¿Por que no querían hablar con él? ¿Qué extraña situación rodeaba a Naranjo? Descúbrelo, porque no tiene desperdicio.

En esta edición te presentamos a nuestro nuevo colaborador, Patrick Asensi, que nos traerá cada semana una historia digna del periodismo de investigación. En este primer programa de presentación nos ha hablado de las aldeas abandonadas en España y de cómo hacerse con una de ellas.

Todo esto y mucho más en La Trastienda de María Ruíz (@yosoymariaruiz) y Ricardo Miranda (@popinteractivo). También puedes ver la versión televisiva de La Trastienda, de lunes a viernes a las 21:00hs en TRECE.