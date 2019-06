¿Estás listo para escuchar el podcast número 20 de La Trastienda -y último de la temporada? Porque sí, en La Trastienda también nos vamos de vacaciones. Y te vamos a contar muchas cosas. Empezamos con algo que seguro te has preguntado alguna vez: ¿Cuántas tazas de café son suficientes por la mañana? Porque… ¿Sabías que el café es la bebida más popular del mundo? El café es estimulante y nos ayuda a concentrarnos; la ciencia lleva mucho tiempo debatiéndose entre los “pros y contras” del café, porque ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas tazas podemos tomar? Un estudio nos da la respuesta científica, y por si no nos queda claro, nuestro divulgador científico Jorge Alcalde nos lo termina de explicar.

Y como estamos a punto de irnos de vacaciones, Javier García nos lleva directo a la playa en su sección “Sin Anestesia”. Porque todos tenemos recuerdos en la playa, pero ¿cómo llegamos hasta allí? ¿Eres de los que tienen pánico al avión? ¿Qué haces para relajarte antes de despegar? ¿Eres de los que se deja el cinturón todo el viaje, o te lo quitas? Javier es capaz de coger la mano del que esté a su lado y no soltarla en todo el viaje. Nos lo cuenta.

El periodista de investigación, Patrick Asensi, nos habla de cuidar el medio ambiente en el mes mundial contra el plástico. Nos detalla cómo podemos dejar de utilizar los plásticos de un solo uso, y nos explica cómo se hacen trajes de baño con plástico reciclado, con la investigadora Gertrudis Morgan.

Por otro lado, nuestro Adrián Naranjo nos trae su “Naranjo is the new black”. Recordamos los mejores momentos de su sección, como el día que hablamos con la “Abuela de los Dragones” y, sobre todo, el capítulo en el que fue al Parque del Retiro para hablar con los viandantes y nadie, pero nadie, quiso hablar con él.

Y además de todo esto, nos retamos con el juego de las “intros de las canciones” con “El Reloj” de Lin Cortés o “Cabecita loca” de Mr. Kilombo. ¿Quién ganará? Esto y mucho más en La Trastienda de María y Ricardo.

Recuerda que también puedes ver la versión televisiva de La Trastienda, de lunes a viernes a las 21:00hs en TRECE.