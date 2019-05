¿Los árboles duermen? Salimos a la calle para averiguarlo

Tiempo de lectura: 2



¿Conoces a Guadalupe Fiñana? ¡No? Entonces tienes que ponerte ahora mismo a escuchar el podcast de La Trastienda de esta semana. Si has oído hablar de Juego de Tronos, y no reconoces a Guadalupe Fiñana, no sabes lo que te estás perdiendo… Sin hacerte spoiler, te diremos que es una octogenaria que comenta, como nunca antes se había hecho, capítulo a capítulo de la serie que tiene atrapada a media España y a medio mundo. Sus nietos decidieron compartir los comentarios de su abuela por internet, y su cuenta de Instagram (@abueladedragones) tiene ya miles de seguidores. Y menos mal que lo hicieron, porque los amantes de Juego de Tronos no pueden seguir sin escuchar sus conclusiones. Lo que iba a ser una simple entrevista, se convierte en un tronchante podcast de La Trastienda, con un Ricardo Miranda que se queda sin palabras -y casi sin respiración por culpa de un ataque de risa- con los análisis de La “Abuela de los Dragones”.



Además de todo esto, te responderemos a una de las preguntas que quizás rondan por tu cabeza: “¿Duermen los árboles?”. Y si duermen, ¿cómo lo hacen?, ¿se encogen? Como siempre, conocerás la respuesta científica a esta pregunta inquieta. Y te contaremos la increíble historia de la pareja que estaba pasando sus vacaciones en las Montañas Humeantes de Tenesse, y cuando volvieron a su cabaña encontraron un oso metido en el jacuzzi de la terraza, pegándose un placentero y relajante baño de espuma. Asimismo te diremos de qué va el último reto de internet “#cucarachachallenge”, y la historia del comisario que robó la funda del líquido de frenos a Alex Rins. Para rematar descubrirás quién es el ganador del reto musical de hacer la “intro” en las canciones al mejor estilo de la “radio formula”. Si quieres saber de qué se trata todo esto, ¡escúchanos ya y compártelo!



Todo esto y mucho más en La Trastienda de María Ruíz y Ricardo Miranda, junto a nuestro colaborador oficial Adrián Naranjo.



También puedes ver la versión televisiva de La Trastienda, de lunes a viernes a las 21:00hs en TRECE.