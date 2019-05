La vida después de un grave accidente de tráfico y pequeños con una enfermedad degenerativa, en 'Imparables'

En 2018 en España hubo 1180 fallecidos en accidentes de tráficos y más de 100.000 heridos de distinta consideración. Según la DGT 18 fallecidos menos que el año anterior. Detrás de cada accidente hay una historia. Por ejemplo la de Juan José, cuya vida cambió radicalmente el dos de enero de 1993, cuando tenía 29 años. Hacía buen tiempo en Granada pese a la época del año. Por ello, Juan José y su novia, de 22 años y hoy su mujer, decidieron pasar la tarde en Motril, junto al mar. De camino a la costa en su motocicleta, eran ajenos a lo que les depararía el destino. Durante el trayecto, atravesaron una curva sin visibilidad, para justo después toparse con una carretera inundada de gasoil que había esparcido presumiblemente un vehículo pesado, dado a la cantidad de charco en la vía, que cubría la anchura de ambos carriles. Aquello provocó que la moto derrapara. Al no poder esquivarlo, Juan José salió despedido hacia los guardarraíles. El impacto hizo que perdiera una pierna de manera inmediata y, trece días después, los médicos tuvieron que amputarle la segunda pierna. Por fortuna, su novia tan solo sufrió fractura en la tibia y el peroné.

Iván por su parte sufrió un accidente el dos de diciembre de 1994: “cosas que no se olvidan”, nos confiesa. Fue en Toledo. A la hora de recordar el accidente afirma no acordarse de nada: “volqué el coche al salir de la vía y me golpeé la cabeza. Estuve quince días en coma inducido. El 17 de diciembre, que era el día de mi cumpleaños, desperté.” Como consecuencia del aparatoso accidente, Iván quedó tetrapléjico.

La vida ha sido muy cruel con Mari Ángeles. Perdió a su hijo en un accidente de tráfico el 23 de marzo de 2006. Cinco años más tarde, el dolor hizo que su marido se quitara la vida, tras no poder superar la pérdida de su hijo. Falleció en un municipio granadino, mientras se dirigía a su puesto de trabajo. La carretera secundaria era bastante insegura. Durante el trayecto, se cruzó con un vehículo mal estacionado: “mi hijo consiguió esquivar el coche, pero justo después apareció un todoterreno en el carril por donde circulaba, produciéndose un choque lateral.”

Investigación para enfermedades raras

Nos vamos hasta Toledo. Allí, en el centro deportivo Ice Racket del barrio del Polígono, se ha celebrado recientemente el I Torneo de Pádel Solidario que ha organizado el Hospital Quirónsalud, organizado a beneficio de la asociación Duchenne. Un colectivo sin ánimo de lucro volcada en la investigación para hallar una cura o tratamiento para esta distrofia muscular degenerativa. Una enfermedad que entra en la categoría de las raras, y que afecta a unas 4.000 personas en España. La mayor parte de los casos se detectan durante los primeros tres años de vida: dificultad a la hora de caminar o de moverse son los principales síntomas.

Durante la celebración del torneo han estado presentes cuatro familias con algunos de sus hijos afectados por la enfermedad. El hijo de Luis Miguel, Edu, tiene quince años. Los efectos de la enfermedad, detectada con tres años, sigue su curso. Dejó de caminar en el año 2012, tras la operación en el tendón de aquiles. Es dependiente las 24 horas del día: “Necesitamos por eso recaudar fondos, cuantos más mejor para potenciar la investigación y frenar la enfermedad.”

Pelayo, que ahora tiene diez años, dio un paso muy importante hace unos años, cuando en una carrera solidaria celebrada en Talavera se animó a correr 400 metros. Lo consiguió. Un año antes, había hecho el recorrido en silla de ruedas. Su madre, Valle, asegura que lo pasó fatal: “no paré de llorar.”