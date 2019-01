Josu Feijóo: “Mis próximos retos son viajar al espacio y contribuir en la cura de la diabetes”

No le gusta que le llamen Superhombre, ya que se define, como buen vasco y Tauro, “una persona muy humilde pero luchador, metódico y poseedor de un gen competitivo que me impide rendirme”. Pero, modestia aparte, ha desafiado tanto a la naturaleza como a la ciencia. En “Imparables” hemos hablado con Josu Feijóo, el primer montañista diabético en escalar las Siete Cumbres y en alcanzar andando el Polo Sur y el Polo Norte.

Feijóo se refiere a la diabetes como una zancadilla que le puso la vida, pero nunca le sirvió de excusa para alcanzar sus metas, bajo el lema que siempre le ha acompañado: “El futuro es de aquellos que creen en la belleza de sus sueños”. Y es que nuestro protagonista asegura sentirse un privilegiado “por haber cumplido casi todos sus sueños.”

¿Casi? Sí, porque actualmente se está preparando para su viaje al espacio exterior, que realizará en aproximadamente un año: “antes incluso de escalar el Everest, mi sueño con cuatro o cinco añitos era ser astronauta”, nos confiesa. Ni que decir tiene que sería el primer diabético en lograrlo. No es un viaje cualquiera, ya que servirá también para que algunos de los científicos más reconocidos a nivel mundial analicen cómo se comporta el cuerpo de un diabético en el espacio, y que podría marcar el camino para curar definitivamente esta enfermedad: “desde hace tres años sirvo de conejillo de indias. Ya los científicos de la Universidad de Ginebra realizaron pruebas con sensores que curaban la diabetes a los ratones. Ahora hay que experimentarlo con los humanos. Para ello me han propuesto vivir en la estación espacial internacional y culminar el proceso.”

Feijóo ha reivindicado el papel de la ciencia, ya que recuerda que cuando le diagnosticaron diabetes hace tres décadas, los médicos no le recomendaban ni el viaje al espacio ni el montañismo: “En solo treinta años hemos comprobado cómo se comporta nuestro cuerpo al hacer los ocho miles. Fui el primero en conseguirlo, pero luego lo lograron algunos colegas más. Ahora el reto está en el espacio exterior.”

A falta de completar esta aventura, el 18 de mayo de 2006 fue el día más especial para Josu Feijóo, con el ascenso al Everest. Tenía 41 años. Permaneció casi una hora en la cima. Tiempo que prácticamente invirtió en llorar de emoción: “Era algo tan surrealista que no podía parar de llorar de emoción. Me acordaba mucho de mi padre, que fue el primero en hablarme del Everest. Miré al cielo y le di las gracias por haberme brindado un día despejado, sin apenas nubes. Estábamos a 42 grados bajo cero. Además, solo tres meses antes habia nacido mi hija. Cuando llamé a mi madre desde las alturas, estaba tan emocionado que se pensaba que me había ocurrido algo. Fue algo irrepetible.”

Un reto repleto de obstáculos, y que a punto estuvo de costarle la vida: “Llegando a la cima del Everest pasé por el cádaver de cuatro compañeros, que no eran de mi equipo, pero les conocí en el mes de expedición en el campo base. Yo he visto morir a mucha gente. Francamente a mí no me impacta, porque mi nivel de empatía es bajo. Soy una persona bastante fría. Es el peaje que hay que pagar para dedicarse a la montaña.”