Extraescolares, suicidio en adolescentes y educación especial esta semana en Hablar en Familia

La familia está en el centro de la agenda informativa, pero es que en realidad la familia siempre ha estado en el centro de todo. Es verdad que hay muchas cosas que nos ocupan y preocupan a los padres e intentar encontrar una buena opinión no siempre es fácil. La clave está en escuchar a los expertos y decidir después qué hacer, porque no se te olvide que tú eres quien mejor conoce a tus hijos. Por eso esta entrega hablamos de un temazo que crea corrillos entre los padres y echa humo en el whatsapp poco que saques la conversación: actividades extraescolares. ¿Sí?, ¿no?, ¿cuándo?, ¿cómo? Vamos a preguntarle a Nuria Pérez. coach experta en educación, cómo es la mejor manera de organizarnos y tomar decisiones acertadas. Nuria está al frente de Sparks and Rocket y nos encanta la visión que tiene de las cosas.

Como dice Amparo Latre uno de los temas que más nos quita el sueño a los padres es cuando descubrimos que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. Se puede evitar, se puede prevenir aumentando la comunicación. Con Angel Peralbo, psicólogo del gabinete de Alava y Reyes experto en adolescencia nos va a dar unas pautas muy interesantes.

Estamos muy pendientes de lo que pasa finalmente con la educación especial. En algunas comunidades autónomas peligran las ayudas a este tipo de centros. Nosotros queremos conocer todas las opiniones y esta semana contamos con padres y profesores de centros de educación especial que nos cuentan como es su experiencia.

Y como nos hemos propuesto organizarnos mejor esta temporada, no te pierdas a Alicia Iglesias, organizadora profesional, al frente de 'Orden y limpieza en casa' que nos explica las grandes virtudes para la buena marcha de una familia en su día a día del menú mensual, la mejor manera de comer bien, mejor si cabe y muy sano. Amparo y Laura tienen un compromiso pendiente a partir de este podcast.

Estrenamos sección para desdramatizar la paternidad y maternidad con dos padres.

Cinta Molina, es bimadre nos encanta porque dice que primero fue madrastra, pero lo que es, es una madraza que te va a explicar que no estás sola, que nuestros problemas se parecen y lo mejor, podemos compartir soluciones. En un punto parecido está Sergio Barbosa, compañero de Herrera en COPE y papá de pos peques muy peques que nos da esa visión tan diferente pero tan necesaria que tienen los hombres en la crianza de los hijos.

Somos ya una familia muy numerosa, somos ya una familia que crece y solo nos faltas tú para Hablar en familia.

