¿Cuándo es el mejor momento para poner los pendientes a las niñas?

La verdad que en cada casa es un mundo a la hora de poner los pendientes a las niñas. Algunas familias prefieren no ponerles los pendientes nada más salir del hospital, y que sean más mayores para hacerlo. ¿Tú que prefieres? Nosotros nos hemos ido a preguntarle a una experta como Maite Navarro. Ella es matrona, con más de veinte años de experiencia en hospitales públicos y privados, y ha creado Primeros Pendientes. Es un concepto totalmente nuevo, para que el momento de poner los pendientes a tu bebé, no sea nada traumático, al revés.

Maite Navarro lo que hace es arropar a toda la familia si quiere participar en este momento. Puedes elegir entre los pendientes que más te gusten y durante un tiempo Maite hace un seguimiento de la pequeña para que no se infecte y todo vaya bien.

Y si siempre han puesto los pendientes en el hospital ¿por qué no seguir haciéndolo? Maite explica que cuando nos llevamos al bebé a casa no se han hecho todas las revisiones necesarias, y puede ser que la bebé tenga que ser sometida a alguna prueba que aunque no tenga mucha importancia, sí implique quitarle los pendientes recién puestos a riesgo que se le pueda infectar. Algo que como padres nunca pensamos.

Maite también pone pendientes a niñas más mayores, creando un ambiente de confianza para que la pequeña se sienta a gusto y la protagonista de este momento como dice ella “con amor y sin dolor”.

La amplia experiencia de esta matrona la convierte, como podemos ver en los comentarios de su página, en un apoyo para aquellas madres que están solas ante la crianza de su bebé.