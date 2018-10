Celebrar Holywins en vez de Halloween: nos gustan más los santos

Holywins se ha convertido en una alternativa a la noche de Halloween en muchos lugares de España. No se trata de enfrentarnos a nada, sino de buscar alternativas para que tus hijos no se sientan bichos raros y puedan celebrar algo más nuestro, con toda la tradición que no deberíamos perder, y no sabemos si estarás de acuerdo, más bonito.

Aquí se ha importado la fiesta anglosajona que lo único que tiene detrás es un gran afán de comercialización y por lo tanto, de consumismo. En Estados Unidos la fiesta consiste en salir a pedir chuches por la calle disfrazados de todo tipo de personajes: Superman, Spiderman, Bob Esponja...Sin embargo, en España esa noche la muerte se apodera de las calles con niños vestidos de brujas, vampiros, y cuanta más sangre, mejor. Halloween es apología de la muerte, de la oscuridad, y sin embargo lleva unido un halo de diversión. En realidad los niños lo que buscan es eso, diversión. Entonces ¿por qué no hacerlo con luz, con vida y con nuestras costumbres y culturas españolas?

Con este espíritu nace Holywins (Los santos ganan). Se empezó a celebrar en algunas diócesis de España hace unos años y muchos colegios y parroquias de toda la geografía convierten este día en un homenaje a nuestros santos.

Los niños se disfrazan de santidad para conocer un poco más a esos modelos de vida que pueden aportarnos tanto como sociedad. En este podcast tenemos el testimonio de Bernardette Borosi. Es una madre de Cienpozuelos, Madrid, donde desde hace varios años se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de diciembre la fiesta de los Santos. Si quieres ideas de cómo lo hacen no te pierdas la entrevista. Nos cuenta desde cómo realizar los disfraces, y cómo organizarse con otras madres y padres que igual piensan como tú pero no saben cómo hacerlo.

Además si eres de los que te escondes cada vez que llaman a tu casa esa tarde/noche porque no te gusta esta fiesta, hemos creado un flyer para que lo cuelgues en tu puerta y puedas ayudar a mantener nuestras raíces, nuestra cultura.