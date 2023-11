Esta es la sorprendente confesión que hace un migrante de Guinea tras llegar a Europa: "Hace cinco meses"

Meses esperando una cita, trámites administrativos, requisitos imposibles y noches durmiendo en albergues o incluso en la calle. En eso podría resumirse la vida de los migrantes durante los primeros meses en la Península. Pilar García Muñiz se adentra en todo ese proceso burocrático. ¿Cuánto tardan en conseguir los papeles? ¿Qué condiciones deben cumplir? ¿Cómo acceden a un trabajo? Después de tres años y de estar a punto de perder la vida en el Atlántico, Francis acaba de lograrlo y ya ha decidido qué hará con su primer sueldo.

Con este escenario de fondo y coincidiendo con la llegada a Madrid de parte de los 1.134 migrantes procedentes de Canarias que acogerá la comunidad, COPE estrena ‘El drama de llegar a Europa’. Un pódcast original que ahonda en la realidad que hay tras las rutas migratorias más peligrosas para alcanzar el continente a través de la voz de sus protagonistas: Francis, Boubakar, Boido, Habibu, Sounkarou... Un viaje sonoro con Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Un migrante de Guinea

Pilar García Muñiz quedó con Francis en una ONG perteneciente a los capuchinos que trabaja, entre otros campos, en el de la acción social y la cooperación: "Cuando llamo a la puerta, me abren directamente y me dicen: aquí tenéis a la mejor abogada del mundo". Es Ane, que es la que le ayuda con todo el papeleo. Se trata de un edificio en el centro de Madrid, a muy pocos metros de la Fuente de Neptuno, cerca del Museo del Prado, entre gente paseando de compras o tomándose algo en una terraza. Ahí está este local que pasa inadvertido, pero, en cuanto cruzas la puerta, "te das cuenta de que es un sitio distinto".





"10, 20, más de 30 personas, la inmensa mayoría subsaharianos, aunque también hay alguno del norte de África", relata Pilar García Muñiz, "pocas mujeres, casi todos visten con ropa de colores, algunos se preparan algo de merendar en la cocina, otros hablan con su familia por el móvil, uno lo está haciendo a través de videollamada, tiene unos auriculares enormes, habla con su hijo pequeño y se ríe, le manda un beso". En ese momento es cuando la comunicadora de COPE se fija en "un chico muy joven": "Le saludo y me dice que se llama Ousmane".

"Hace cinco meses"

Tiene 18 años, es de Guinea Conakry y lleva en España "cinco meses": "Es impresionante escucharle hablar porque se ve que es un niño y parece que tuviera 40 años con todo lo que ha vivido". Es parecida a la que hemos escuchado hasta ahora en los anteriores episodios de este pódcast, pero a él le llegó todo muy pronto. "Con 12 años cruzó cuatro países y se lanzó al Mediterráneo", relata Pilar García Muñiz, "él es uno de los que están en España después de entrar por Italia, por lo que también ha cruzado toda Europa".

Migrantes llegan en su segundo cayuco a El Hierro, a 3 de noviembre de 2023, en El Hierro, Canarias (España). Un segundo cayuco con unos 70 migrantes a bordo ha llegado en la mañana de hoy al puerto de La Restinga, en El Hierro, y al menos cuatro de ellos han necesitado asistencia sanitaria. Desde la pasada noche han llegado a Canarias tres embarcaciones con más de 250 migrantes a bordo, una de ellas a Gran Canaria, con 105 personas de origen subsahariano, dos de ellas mujeres, y otra a El Hierro, con 83 personas, de las que ocho fueron derivadas al hospital insular.





"Cuando salí de mi país, lo hice con el tío de mi madre hasta Libia, ahí nos separamos", relata Ousmane a Pilar García Muñiz. "Ousmane me mira fijamente mientras cuenta su historia y se le humedecen los ojos, me sigue impresionando su madurez y es que veo que ha cumplido su objetivo". Está estudiando, se está formando y confiesa que quiere ser "fontanero". Cuando lo consiga, seguramente pensará distinto, pero la respuesta que le dio a la comunicadora de COPE sobre si volvería a salir de Guinea para buscar un futuro en Europarepitiendo lo mismo fue clara: "No, lo que he vivido no lo quiero repetir más".