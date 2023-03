De Música Ligera: Fiesta

Esta mal que lo digamos nosotros, pero no puede molar más la edición de esta semana de De Música Ligera... Cargadita de novedades entre las que se encuentran los últimos temas de Amatria, Grasias, Grande Amore, Celia Becks, Celia es Celiaca, Brizna, Antifan, Valiente Bosque, Amante Laffon, Nievla, Uniforms, Himalayas, The Deathlines y Najwa Nimri. La auténtica fiesta sonora que te mereces, con la mejor música posible. Y solo a un click. Bueno, a dos. Enjoy it.