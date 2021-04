Carlos Sainz, en Cope GP: "Audi es una gran marca y si me llaman veré su proyecto"

El día de su 59 cumpleaños, Carlos Sainz ha querido estar en el programa de esta semana en COPE GP. “Lo celebraré aquí con mis hijas como siempre”, ha asegurado. “La rutina (de ejercicio) no hay que cambiarla por nada”, ha añadido entre risas.

Uno de los pilotos más ilustres de nuestro automovilismo ha repasado su carrera con Carlos Miquel, donde no ha querido comparar los coches tan diferentes que ha conducido a lo largo de su dilatada trayectoria. “Cada uno tiene su historia y todos son buenos, compararlos no tiene sentido, he disfrutado con todos a su manera y en su momento. Ha habido muchos coches que he disfrutado y me han dado muchas alegrías”, ha explicado.

Sainz ahora está inmerso en la Extreme E, un campeonato de carreras todoterreno de SUV totalmente eléctricos. "Me hacía ilusión formar el equipo para este nuevo campeonato. Hemos conseguido formar este equipo 100% español para este campeonato y estamos muy ilusionados y con ganas de intentar ganar carreras que es para lo que estamos”, ha dicho. Una competición en la que participa junto a Laia Sanz, la piloto hacia la que se ha deshecho en elogios. “Es una mujer con mucho talento, con mucha determinación y estoy encantado de tenerla de compañera”, ha añadido.

Carlos Sainz y Fernando Alonso, duelo español en la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula Uno ya ha comenzado. El Gran Premio de Bahréin acogió el regreso de Fernando Alonso y el estreno de Carlos Sainz con Ferrari. Un estreno que ‘El Matador’ ha valorado así: “Creo que lo importante es que fue de menos a más. Con un día y medio de test ya vimos como todos los debutantes no era fácil conocer el coche y poder controlarlo al 100%”.

Además, sobre el regreso de Alonso a la Fórmula Uno, Carlos Sainz está convencido de que “puede darnos alegrías”. “Le veo muy bien, contento y haciendo lo que él quiere hacer y eso hay que respetarlo y se ha ganado el derecho a decidir si le apetece correr, dejarlo, volver… hay que respetarlo”.

