Mostrar talento y generar negocio, el reto de la inminente MBFWM

Más que nunca, la moda española, además de poner en valor su talento creativo, necesita una buena inyección económica que le permita mantener sus talleres abiertos en medio de la pandemia de la COVID-19, y con esta finalidad se celebrará la 72 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM).

Con una fórmula híbrida en la que habrá desfiles presenciales, presentaciones digitales y 'performances', la pasarela de Madrid estará marcada por la ausencia de diseñadores consagrados como Teresa Helbig, Juan Vidal, Ana Locking, Roberto Torretta, Pedro del Hierro, Palomo Spain, o The 2nd Skin Co, entre otros.

Isabel Sánchís debutará en la pasarela madrileña, que en esta ocasión recorta tanto en número de participantes, 16, como en días, 3, a parte de los desfiles y presentaciones que se harán en el Off y en la plataforma Madrid es Moda, liderada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y el Ayuntamiento madrileño.

Conoce los grandes nombres de la moda española que estarán presentes en esta edición tan especial de #MBFWMadrid. ��¡Nos vemos en la cita más importante de la moda!

