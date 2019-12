Modesto Lomba, en COPE Cool: "Debemos repensar cómo estamos consumiendo la moda"

Modesto Lomba, es un 'veterano' y aquí si podemos decir que 'la veteranía es un grado'. Ha vivido intensamente la evolución del sector desde sus comienzos y ha llegado a ser presidente de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España.

El 2,8% del PIB español procede del sector de la moda

Como presidente de esta asociación, Lomba valora positivamente los datos económicos "el 2,8% del PIB español procede del sector de la moda", explica a COPE Cool.

Debemos repensar cómo estamos consumiendo

En vísperas de presentar las propuestas de 'Devota y Lomba' para la temporada Otoño/Invierno 2020 en la MBFWMadrid -que tendrá lugar del 28 de enero al 2 de febrero-, Modesto Lomba recuerda la evolución de esta pasarela desde la primitiva 'Pasarela Cibeles', años en los que se han ido perfilando "nuevas estrategias".

En este desarollo, Modesto Lomba advierte de la importancia de la necesidad de un consumo responsable porque "lo que afecta al cambio climático, nos tiene que hacer pensar a todo el sector".

De aquellas prendas para toda la vida se ha pasado a las de "usar y tirar". Sin embargo, parece que crece la llamada 'slow fashion', la "moda lenta", que podría aportar un poco de cordura y coherencia al consumo.

El consumidor tiene que comprometerse

Para el diseñador "habría que repensar cómo estamos consumiendo, no solo desde el sector de la moda, también desde el punto de vista de el consumidor, que tiene que comprometerse". "No podemos seguir mirando hacia otro lado y pensar que alguien mágico nos va a resolver los problemas que nos competen a todos". Sería cuestión de cambiar el consumismo creciente por un consumo más responsable. En moda, "pensar en el producto de autor y lo que significa y comprar piezas que no tengan un efecto "kleenex", sino que duren varias temporadas. Lo que está de moda no debe tener tanta importancia, tenemos que pensar más en el espíritu de la moda".

'Moda Slow" o "moda sostenible" son conceptos que el modisto defiende, pero va un paso más allá. Lomba habla de la "moda de autor", esa parte de la moda que crea prendas que tienen una vida más larga. "Mi principal satisfacción es tener clientas con prendas de hace 30 años, que siguen comprando y vistiendo Devota y Lomba. Ese es es el eje principal de una forma de consumir. No ofrecemos cantidad, sino calidad que conlleva materiales mucho mejores, con profesionales y técnicos que están cerca de nuestros puntos de producción".

Por otro lado, en cuanto a sus recomendaciones para este invierno, Lomba apuesta por "un abrigo básico negro o marrón y de diseño clásico" y para las próximas Navidades "un vestido con buenas lentejuelas".

Modesto Lomba se encuentra en plena preparación de la colección de Devota y Lomba para el próximo invierno, de la que solo nos ha avanzado "será continuista, pero con una actitud renovada". Así que habrá que esperar a la MBFWMadrid para disfrutarla.

No te pierdas la entrevista y pincha ya en la entraga número 19 del podcast ¡Te esperamos!

Síguenos en cope.es/cope cool o en Instagram @COPECOOL

¿Qué es COPE COOL?

Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

COPE Cool es un PODCAST que presentan María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

Entrega número 19 de COPE Cool

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool

Entrega número 16 de COPE Cool

Entrega número 15 de COPE Cool

Entrega número 14 de COPE Cool

Entrega número 13 de COPE Cool

Entrega número 12 de COPE Cool.

Entrega número 11 de COPE Cool

Entrega número 10 de COPE Cool

Entrega número 9 de COPE Cool.

Entrega número 8 de 'COPE Cool'

Entrega número 7 de 'COPE Cool''

Entrega número 6 de 'COPE Cool'

Entrega número 5 de 'COPE Cool'

Entrega número 4 de 'COPE Cool'

Entrega número 3 de 'COPE Cool'

Entrega número 2 de 'COPE Cool'

Primera entrega 'COPE Cool'