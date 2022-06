El diseñador Modesto Lomba, en COPE Cool: "Para hacer una camisa de 20 euros, por el camino alguien ha muerto"

La moda de autor, la de nuestros creadores, se enfrenta a muchos desafíos. Reconocimiento, promoción y desarrollo para nuestro patrimonio textil, son algunos de los retos a los que busca hacer frente la recién creada Fundación Academia de la Moda Española (FAME), explica aCOPE Cool,su presidente, el diseñador, Modesto Lomba.

La moda de autor "es una forma de diferenciarnos de otros países, -los franceses lo han llamado Alta Costura, los italianos Prêt-à-porter- y nosotros creamos esta marca para hablar de la moda de excelencia con compromisos sociales y económicos con nuestra propia sociedad", señala el también director creativo de Modesto&Lomba.

Además, la moda de autor es "sostenible y ética". "Tenemos la garantía de producción en proximidad, que no solo elimina la huella de carbono, también sabemos que los profesionales que han hecho esa prenda están bien pagados, bien legislados y que tienen todas las condiciones de respeto profesional y laboral”.

En este sentido Lomba ha sido muy tajante. "No podemos seguir comprando camisas por 20 euros, porque para una camisa por ese precio, por el camino alguien ha muerto, no podemos engañarnos y seguir pensando que comprar una camiseta de algodón por tres euros se hace a base de condiciones humanas dignas".

A diferencia de la moda de gran consumo, la moda de autor "crea prendas que no son kleenex, sino que perduran en el tiempo" lo que contribuye a reducir la huella de carbono. "Para mi el mayor éxito como marca es tener clientas que vienen vestidas hoy con prendas que me compraron hace 35 años, no solo desde el punto de vista del diseño, también por la forma en la que han sido elaboradas, los tejidos y los materiales, que las hacen sostenible en el tiempo".

Para el diseñador, esta necesidad de recuperar las entrañas de la profesión dista mucho de la "intención" de vuelta a lo natural que vivimos en la actualidad. "Tenemos que diferenciar de esas vueltas engañosas que nos venden para calmar nuestra conciencia, ni todo es tan natural, ni tan artesano, ni tan ecológico, ni tan reciclado, nos engañan mucho con esos formatos", advierte.

ESPAÑA VACIADA

Para Lomba, el problema de abastecimiento de materias primas provenientes de países como China tras la crisis de la covid, puede suponer "un cambio de ciclo" en las grandes producciones. "Tiene que regresar a Europa parte de la producción que nos llevamos a terceros países, lo que podría permitirnos recuperar zonas de la España o de la Europa vaciada". ¿Cómo? "Con pequeños talleres con oficios que den la posibilidad de vivir en zonas más rurales".

Por eso reconoce que la Fundación, no solo es un sueño, también una necesidad. "Queremos poner en marcha la formación que por desagracia se ha perdido en muchos oficios alrededor del mundo de la moda, necesarios para el desarrollo de cualquier diseñador, como patronistas o bordadores". "Nos hemos preocupado de que nuestros hijos fueran abogados y médicos y nos hemos olvidado de esos oficios tan importantes", concluye.