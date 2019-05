Mar Aldeguer, diseñadora de joyas: "Si te ves con unos pendientes de madreperla, ya no quieres otra cosa"

En la última entrega del Podcast COPE Cool nos acercamos al mundo de las joyas para hablar de moda. Ambas, moda y joyas, van muy de la mano. Para esta temporada son "imprescindibles" los pendientes, nos explica Mar Aldeguer, una creativa diseñadora, fundadora de Coolook, que está entre las preferidas de celebrities y royals como la reina Letizia o Isabel Presley. "Ahora se lleva todo", advierte Aldeger que asegura que le llena de "satisfacción" ver en portadas de revistas a mujeres famosas luciendo sus creaciones.

Ahora no hay que perder de vista la moda 'multipendiente' -varios en la misma oreja, para los que necesariamente no hace falta tener agujero- y que parecen "ser los preferidos de las más jóvenes". Tampoco los maxipendientes, "más sofisticados" perfectos "tanto para ocasiones muy especiales, como para romper con un look minimalista", explica la diseñadora.

Y si hablamos de joyas no podemos pasar por alto las piedras que sirven en muchos casos para su creación. En el caso de Mar Aldeguer "son una pasión". "Voy por una playa y veo una piedra con una veta de otro material que se ha ido formando con el tiempo a través de la erosión, y me llama la atención. Esta pasión viene de mi madre, obsesa de las piedras y el arte. Todas las piedras tienen una historia que contar y transmiten energía y muchas otras cosas".

Piedras que se llevan "de todos los colores" aunque mención aparte merece la madreperla, la concha de la perla que ofrece varios tonos naturales y aporta una gran luminosidad. "Favorece tanto que si te ves con unos pendientes de madreperla, ya no quieres otra cosa".

Los pendientes se consolidan por tanto como tendencia, pero no hay que perder de vista las sortijas. "Las manos hablan" y adornadas con piedras... se expresan mejor. "Dígaselo con piedras" podría ser el resumen de las tendencias para esta primavera-verano.

Novedosas son también las joyas intercambiables, "una revolución muy divertida que consiste en ir quitando y poniendo piezas según el look más adecuado a cada momento", explica Aldaguer, una diseñadora que llegó a la joyería de forma casual. Quería hacer un regalo a su madre y decidió crear un collar con unas piedras que compró y que resultó tener mucho éxito.

¿Cómo se crea una joya? "Puede surgir a partir de un traje, de un estilo de vida y de ahí elaborarlas, o por el contrario; se puede empezar por la joya y de ahí crear todo lo demás", explica la diseñadora que además nos cuenta que le llena de satisfacción ver en portadas de revistas a mujeres famosas luciendo sus creaciones.

