The Doobie Brothers, Spencer Davis Group y The Rolling Stones en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. Y es un buen momento para escuchar a The Doobie Brothers. Hace unos cuantos días, en la hora de 'Radio Carlitos' trajo esta pieza mi Marijose. Es el 'Listen to the Music'”, ha explicado el comunicador.

“Es una canción sublime, absolutamente sublime, ese 'Liste to the Music' de The Doobie Brothers. Bueno, como esta otra. Es una canción histórica, no lo sé. Ciertamente a mí me entusiasma. Hablo de los Spencer Davis Group y su canción 'Gimme Some Lovin''. Una camción que, exactamente, está escrita en media hora. Nada más. El productor necesitaba una canción. Los metió directamente en una habitación y les dijo que no podían salir hasta que tuviesen la canción. Y la verdad es que, en media hora, les sale este 'Gimme Some Lovin''”, ha presentado Herrera la canción de Spencer Davis Group.

“Esto fue un aldabonazo. 1973. Stones. Hay canciones que cuando las escuchamos, recordamos dónde la escuchamos por primera vez. Canciones monumentales que se quedan grabadas en la memoria de la gente”, ha dicho enigmático Herrera para presentar la canción 'Angie', de The Rolling Stones.

“Qué buen disco, aquel de los Stones. Fue una de las cimas. Pero hay otras. Siempre que suena Tom Petty, que es una cima inexcusable”, ha explicado el comunicador para poner la canción ''.