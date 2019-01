La mejor banda sonora para recibir a los Reyes Magos con 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre las 1.00 y las 2.00 horas.

Otra edición especial, esta vez, en la Noche de Reyes. Por ello, Herrera ha querido presentar el programa de esta manera: “Con lo que es la noche de hoy, con gente subiendo por escaleras, por las fachadas de los edificios. Tres Reyes Magos, sus pajes, los camellos... que nos traerán regalos a todos. Yo por si acaso, traigo un poquito de música”. Herrera ha querido comenzar la sesión de Reyes con Patti Smith y su famosísimo, People Have The Power.

“Versión menos seca de lo que suele ser Patti Smith, que es más seca... como un ajo porro. Ella que fue la versión más intelectual que tuvo el punk y que sigue teniendo, con ese aspecto andrógino que la caracteriza y con algunos éxitos inolvidables... Tiene ocultas por ahí algunas cosas como este People Have the Power, la gente tiene todo el poder, en el que merece la pena detenerse un sábado por la noche. De la misma manera que uno se detiene en una banda que nace como consecuencia de lo mal que se llevaban Ritchie Blackmore con el resto de compañeros de los Purple. Claro, Rainbow”, ha analizado con mucho gusto Herrera para presentar la siguiente canción, Seens You Been Gone.



Herrera ha querido pasar a uno de los primeros temas que le marcaron en su infancia, perteneciente a los Rare Earth y la canción es: Get Ready.

“Ahora vamos con dos metros de tío, dos metros de negro magnífico. Magnífico intérprete y músico. Lo vi en el Teatro Municipal de Sanlúcar de Barrameda hace tres o cuatro veranos, lo cual tiene su gracia. Se llama Seel”, así a presentado Herrera la canción, I Can't Stand The Rain.

Y el siguiente salto ha llegado con Harry Belafonte, a quien Herrera ha definido como garantía de señorío en una canción como esta. Deliciosa pieza, inolvidable de su producción: Jamaica Farewell.





“Ahora vamos con la banda sonora original de una película en la que Arthur Johnson había compuesto una deliciosa canción para que la cantara la garganta de terciopelo y angelitos y pajaritos a la que le hicieron una versión más tarde estos dos, llamados: Paul Anka y Michael Bublé”, así ha dado paso Herrera a la gran pieza, Pennies from Heaven.