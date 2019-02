Derek Trucks, Barbra Streisand y Billy Joel en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre las 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha querido presentar esta edición haciendo alusión a que 'Radio Carlitos Deluxe' se nutre de canciones de todo tipo. De canciones que los padres descubren a sus hijos y al contrario. “Normalmente son canciones de éxito, canciones que andan por ahí metidas en la memoria de los que ya tenemos unos años y que seguramente fascinan a los hijos de los que ya tenemos unos años. Aunque, hay veces, es verdad, que también hay canciones que nos descubren los hijos a los que tenemos unos años. En cualquier caso, la música no tiene edad. La buena música es la buena música, las buenas canciones da igual que hayan sido creadas hace mucho tiempo que ahora mismo. Por ejemplo, es el caso de este este muchacho, Derek Trucks. Este tipo que viene de los Alman Brothers y que versiona canciones como esta: Sweet Inspiration”, ha presentado Herrera.

“Por ejemplo está esta pieza de este Sweet Inspiration, que es una canción que ha cantado mucha gente... y yo me quedo indudablemente con la versión, la más conocida, la versión de Barbra Streisand en el Forum de Los Ángeles en 1972”, ha recordado el comunicador.

Tras esta canción, Carlos Herrera ha querido cambiar radicalmente de estilo y pasar a algo muy distinto. “Chris Rea, guitarrista y cantante cuanto menos muy singular, empezó precisamente con esta pieza con este Fool If You Think Is Over. Es esta canción, en realidad, Chris Rea se la había dedicado a una hermana suya, Paula, después de que hubiera perdido su primer novio. Creo que aquello fue un drama. Cuando pierdes el primer novio esas cosas pasan, cuando pierdes el segundo menos... así es 'Radio Carlitos Deluxe', donde escuchamos cosas muy sabrosas, que a lo mejor hace mucho que no escuchabas”, ha dicho Herrera.



“¡Qué bonito! Billy Joel... She's Always a Woman, ella es siempre una mujer para mí. Había varias versiones de una canción que ha sido una de las que ha ofrecido más dinero, la que le ha dado más dinero. Yo, por las muchas versiones que ha habido me quedo con esta bellísima”, ha presentado el comunicador.

Tras Billy Joel, Herrera ha pinchado al gran Eric Carmen, que obtuvo un éxito muy rápido. “Esta es una pieza, como diría yo, basada en el adagio de una sinfonía, la número 2 de Rachmaninoff”, ha analizado Herrera.