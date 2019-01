Bob Seger, Meat Loaf y Neri Per Caso en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre las 1.00 y las 2.00 horas.

Herrera ha querido presentar esta edición volviendo a dejar claro que, si está en COPE es por hacer este programa, este 'Radio Carlitos Deluxe'. “Y para que no me aburriese durante la semana me dijeron que hiciese otro programa por la mañana”, ha ironizado Herrera. Tras esto, ha presentado a Bob Seger, con la canción California Stars.

“Maravilloso Bob Seger con ese California Stars. Es una canción con una historia muy interesante. Es una canción que habla, en la época de la Gran Depresión, de la esperanza de California. Poder llegar a California y poder encontrar un mundo mejor. Era una letra que, efectivamente, le iba muy bien al que fue su autor, que era Woody Guthrie”, ha analizado con mucho gusto Herrera. Para a continuación, sin dejar California, presentar la siguiente canción, California Isn't Big Enough, de Meat Loaf.

Tras esta canción, Carlos Herrera ha querido cambiar radicalmente de estilo y pasar a algo muy distinto. “Neri Per Caso quiere decir en italiano: negro por casualidad. Y negro por casualidad es lo que contestó uno de los miembros de esta banda que canta a capela, cuando actuando en una sala un cantante conocido les pregunto por qué iban todos de negro... Y ese es el nombre del grupo: Neri Per Caso. Un grupo extraordinario cantando a capela con Mario Biondi. Atreviéndose a cantar a capela. No hay instrumentos y tampoco los echamos de menos”, ha comentado Herrera para dar paso a Neri Per Caso, cantando What A Fool Believes.

“La de este tipo es una evolución curiosa. En cualquier caso, un artista que acumuló un gran éxito en medio mundo”, ha dicho Herrera de Marty Balin y su Hearts.

“La historia de Sedaka es la de un excelente compositor y sobre todo un intérprete dotado de una gamuza en la garganta con un éxito extraordinario. Está vivo, sigue cantando, el creó la canción Oh! Carol, que luego protagonizó de qué manera Paul Anka. Esta era una canción que Neil Sedaka escribe para su compañera de pupitre que se llamaba Carol y se apellidaba King, Carol King. Sedaka estaba perdidamente enamorado de ella... Amigos estamos en 'Radio Carlitos Deluxe' con gente elegante”, así ha dado paso Herrera a la gran pieza, Laughter in the Rain, de Neil Sedaka.