Vuelve a escuchar 'Considerando en frío: La España en la que nos encontramos', con Jorge Bustos

'Considerando en frío' es un programa conversacional dirigido por Jorge Bustos. No está solo. Le acompañan los escritores y periodistas Jacobo Bergareche, Pedro Herrero y Loreto Sánchez Seoane. A lo largo de una hora y en cada una de las entregas, Bustos disecciona un tema de plena actualidad. Pero no de actualidad política. Por unos meses, el jefe de opinión de El Mundo, se aleja del ruido y de la crispación para analizar con sus colaboradores y con distintos invitados, conceptos como la felicidad o la ejemplaridad. Y lo hace adentrándose en todas las aristas con referentes como los filósofos Jorge Freire, Javier Gomá y Gregorio Luri y la doctora María Inés López Ibor. Considerando en frío nace del poema de César Vallejo y con el objetivo de poner en valor la conversación.

La España en la que nos encontramos

En esta segunda entrega, 'La España en la que nos encontramos', Jorge Bustos, junto a sus contertulios, se compromete a no hablar de política mientras conversan sobre España y los españoles. ¿Difícil verdad? Pues lo consiguen. En este capítulo se trata de descubrir qué significa ser español, pero no por las ideas políticas, o por el acento, o por el nivel cultural, ni por su aspecto físico. En esta entrega, Jorge Bustos demuestra que eso de la identidad no tiene por qué ser excluyente ni negativo. "Hay demasiadas cosas que comparten un vasco de izquierdas y un murciano de derechas, una anciana gallega y un joven andaluz o un canario rico y un mallorquín pobre", asegura. Reproduce el capítulo para comprobar si estás de acuerdo con los argumentos que se exponen.