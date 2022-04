El valor de la vestimenta en la Semana Santa de Bercianos de Aliste: "Cuando falleces te visten con la túnica"

La Capa Parda significa Jueves Santo en Bercianos de Aliste, un municipio de no más de 80 habitantes que cada Semana Santa atrae a más de 15.000 personas para vivir estos días de devoción y también de recuerdo. Juan Miguel es una hermano cofrade que estuvo en coma y que se despertó con la imagen del Cristo de esta Semana Santa. Buscando en el armario, solo le vienen recuerdos.

Si la Capa Parda significa Jueves Santo, el Viernes Santo está marcado por su capa blanca, que está guardada en su armario con mucho cariño: "Esta es la que me hicieron a mí cuando me hice cofrade hace más de 40 años. Siempre es la misma. Unas veces me ha quedado más apretada y otras más ancha. Después del trasplante de hígado me quedaba como un saco porque me quedé en 48 kilos y normalmente pesaba de media 70, ahí me quedaba más apretada".

También ha explicado que cuando un hermano cofrade fallece se le entierra con la túnica: "Es una parte muy importante de la vida. Con ella nos entierra. A los cofrades que mueren, cuando los meten en la caja los visten con la túnica. Con esta me van a enterrar a mí y por eso merece un respeto. Es lo último que me voy a llevar".

"Creo que el color blanco de la túnica debe representar que tenemos un sentimiento de pureza o que vemos las cosas de Dios de una forma muy clara", ha explicado este hermano cofrade.

Respecto a la Capa Parda, Juan Miguel quiso subrayar que se trata de una vestimenta tradicional de este municipio: "La capa es de paño y después tienen los adornos de arriba. Tienen las iniciales a los lados. También tiene un gorro, que es también de paño. Esta capa puede tener unos ochenta años. Es una satisfacción poder guardar la capa que llevó mi padre durante tantos años en la procesión. Tenerla es un orgullo. La mía es más ligera porque el paño es más fino, pero el estilo es el mismo".

Una capa como esta está valorada en unos 700 euros. Se hace a mano, es un trabajo artesanal y la suele hacer una vecina del pueblo. Esta capa antiguamente la llevaban los pastores: "Se lleva a hombros hasta la iglesia, donde tiene lugar un 'misón'. Tienes que estar con ella por la mañana una hora sin sentarte. Después vuelves a casa y a las cuatro de la tarde vuelves a subir con ella a la Iglesia. A partir de ahí es la procesión al calvario. Subes con ella toda la cuesta. Su peso superar los 4 kilos, y la de mi padre pesa más porque el paño es más gordo y áspero".

Junto a Álvaro García e Israel Remuiñán nos adentramos a través de 'La Pasión de un Pueblo' en la historia de este pequeño municipio que cada Semana Santa se sigue escribiendo con mayúsculas. De la mano de sus vecinos, conoceremos los detalles de esta vestimenta tradicional y qué significa para ellos portarla. Además, también descubriremos los sentimientos que despierta su Semana Santa en todos aquellos que llevan en el corazón tatuado el nombre de Bercianos de Aliste, que cada Semana Santa vuelven a lugar donde sus antepasados les inculcaron los valores y el cariño por estas fechas tan señaladas en el calendario litúrgico.