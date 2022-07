Rafa Rodrigo, coach: "Cuando convivimos en vacaciones hay que compartir y establecer reglas morales"

Llega el momento esperado para muchos con la llegada de las vacaciones y comienza el tiempo de descanso. Un descanso que en ocasiones se puede convertir en un periodo de conflicto, sobre todo si tenemos que compartir casa con los cuñados, la familia... ¿Pero cómo podemos hacer para convivir de la mejor manera posible y disfrutar al 100% del periodo vacacional? Para darnos esos consejos útiles que tan bien nos vienen a todos, contamos con nuestro coach personal Rafa Rodrigo.

En primer lugar, Rafa Rodrigo ha comentado algunos de los problemas más frecuentes y cómo se pueden solventar: “Es que además fíjate que leyendo las noticias, el otro día veía cómo aumentan las separaciones en verano. Pero no solo eso, sino los conflictos con las familias, los problemas, sobre todo con los cuñados a los que no aguantamos muchas veces y tienes que tenerlos sí o sí. Todo es una cuestión de convivencia, todo es aprender a convivir. Para esto vamos a dar herramientas, tips, consejos en coaching, porque se puede solventar de la mejor forma posible”.

¿Y por qué estas cosas pasan sobre todo con la llegada del calor y de las vacaciones veraniegas? Nuestro coach lo tiene claro: “Ocurre en verano por dos cosas. El primer factor es que pasamos más tiempo juntos. Estamos trabajando durante todo el año, pasamos la mayor parte del día en el trabajo y, sin embargo, cuando llega el verano estamos más tiempo con los hijos, con la pareja, con la familia... Entonces hace que tengamos mayor tiempo de cercanía. Y luego por otra cosa, y es que tenemos expectativas diferentes. Y esto es muy importante entenderlo. A lo mejor tu pareja tiene unas expectativas para las vacaciones y tú tienes otras. Él quiere a lo mejor disfrutar y aprovechar que os vais de viaje para ver todos los sitios posibles y tú a lo mejor lo que quieres es descansar porque estás agotado de tu trabajo. Entonces, lo primero que te diría es que mires qué expectativas tiene cada uno para las vacaciones y que haya una reunión o un momento de encuentro para decir lo que espera cada uno y ver qué cosas hay en común y cuáles no. El problema de las expectativas es que, si cada uno tiene una, en cuanto haya una confrontación va a haber choque y va a haber discusión”.

Por todo ello, como el propio Rafa Rodrigo indica, es esencial meterse en la cabeza la idea de convivir, empatizar y compartir con los que nos rodean: “Hay una frase de Enrique Rojas, un psiquiatra español, que dice: “Convivencia es, ante todo, compartir, participar en la vida ajena y hacer participar al otro en la propia”. Esto es muy importante si entendemos que cuando estamos conviviendo, y más en vacaciones, hay que compartir. Se trata al final de entender que compartir también pasa por ser generoso uno mismo con el otro. Esto que decimos siempre de dar sin esperar recibir nada a cambio, cuando tú haces algo por una persona lo estás haciendo sin esperar que esa persona te lo tenga que devolver, porque si ya estás esperando algo, digamos que no lo estás haciendo tanto por una cuestión de generosidad si no lo estás haciendo por tu ego de ceder primero para que luego la otra persona ceda con otra cosa. Siempre hay que intentar compartir de una forma generosa. Otro de los puntos es el de establecer reglas. Al final, cuando pasamos mucho tiempo juntos, tenemos el problema de que no establecemos reglas de horario de comida, de levantarnos... No quiere decir que haya que cumplirlo, pero sí que a lo mejor tener una serie de reglas como tenemos en el trabajo y que hace que en el trabajo no nos enfrentemos a nadie porque ya hay algo establecido, tú no vas a luchar contra esas reglas porque sabes que es lo que hay. Pues cuando estamos en familia y más de vacaciones que desaparecen los horarios y desaparece un poco toda esa obligatoriedad, sí que es importante poner una serie de reglas que sean unas reglas morales”.

Sobre nuestro coach

¡Hola! Soy Rafa Rodrigo, Coach Personal y Ejecutivo certificado por ICF. Durante años busqué la perfección en cada una de las áreas de mi vida. Por mucho que tuviese, nunca conseguía ser feliz. Nada me resultaba lo suficientemente bueno para poder vivir “en paz”. Fue entonces cuando llegó a mi vida el Coaching. Hasta entonces, había ido al psicólogo, al psiquiatra (llegué incluso a medicarme), pero fue como cliente de un proceso de Coaching cuando descubrí que el problema no estaba en el Que vivía, sino el modo en cómo lo hacía.

Trabajo con herramientas de todo tipo en sesiones Online y/o Presenciales, tanto de Coaching Ejecutivo como Coaching Personal, permitiendo que sea el cliente quien tome responsabilidad de sus acciones y consiga lograr sus objetivos con una gran transformación personal en el camino. Como periodista, ofrezco servicios de Mentoring en Comunicación para personas que quieren mejorar sus habilidades en esta área; aquellos que preparan conversaciones difíciles, están en búsqueda de empleo, se preparan oposiciones o ejercen de líderes de equipo… entre otros. Como divulgador y comunicador colaboro en radio y televisión, tengo un podcast, creo contenido digital para redes sociales… Todo ello con el objetivo de aportar valor en materia de Coaching y ser de utilidad para aquellas personas que se acercan a esta disciplina con ganas de seguir creciendo. Puedes seguirme la pista y ver los talleres, conferencias, colaboraciones que ofrezco en el apartado “Eventos”.