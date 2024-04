El peligro al que se enfrentan tus hijos menores cuando subes fotos en redes sociales: "No somos conscientes"

Como bien sabes estamos en la era digital, y las redes sociales tienen un papel importantísimo en la sociedad. No obstante, esto tiene su parte buena y su parte mala. En este sentido, hay un tema especialmente sensible: La exposición de los niños en las redes sociales. Sobre ello habla la psicóloga Leticia Llano en Poniendo las Calles.

¿Es apropiado publicar imágenes de nuestros hijos en las plataformas digitales? Está claro que hay opiniones de todos los gustos. Hay quienes comparten imágenes o vídeos de sus hijos y no tienen ningún problema en reconocerlo... hay quienes prefieren no hacerlo, pero asumen que puede pasar.

También hay quienes tienen claro que no están dispuestos a publicar fotos de sus pequeños bajo ningún concepto. Eso sí, según diversos estudios recopilados por la Universidad Oberta de Cataluña, en España, el 89% de las familias comparten contenidos de sus hijos en redes sociales al menos una vez al mes.

No obstante, hacerlo tiene sus riesgos. Este martes, en el temazo de Poniendo las Calles, hablamos de la sobreexposición de los menores en las redes sociales y de los problemas que conlleva hacerlo. Para ello, Carlos Moreno 'El Pulpo' charla con Leticia Llano, psicóloga clínica especializada en población infanto-juvenil.

Fotos en redes sociales

Creo que todos los que tenemos redes sociales hemos visto muchas fotos y vídeos en los que aparecen niños menores de edad, sean o no conocidos. En algunos casos, los padres llegan a publicar incluso las ecografías antes de que nazcan sus hijos. Sobre ello tiene mucho que contar esta psicóloga clínica.

"Es cierto que no sabemos quién está viendo las fotografías, entonces es que puede haber gente con trastornos mentales o gente ya simplemente mala que pueda utilizar esas fotos de nuestros hijos para una utilidad de pornografía infantil que ahora se está viendo mucho", explica Leticia Llano.

El peligro al que se enfrentan tus hijos

La psicóloga clínica aclara que "tenemos que ser superconscientes, que a nuestros hijos no les llevaríamos en pañales, ni a las niñas ni a los niños les sexualizaríamos la vestimenta, no lo haríamos para que lo viesen millones de personas, no les pondríamos de forma directa".

"Creo que tenemos que ser consciente que en las redes sociales se está expuesto a todo el mundo", recalca Leticia Llano, "entonces el exponer a nuestros hijos en situaciones íntimas les puede poner en peligro y creo que es nuestra función como padres protegerles": "Hay cada vez más riesgo de abuso sexual y las redes sociales es un problema enorme en la exposición sexual".

Para la psicóloga clínica es esencial tener claro que "al final, no solo los niños, si no también los adolescentes, aprenden lo que son las relaciones sexuales a través de las pantallas de las redes sociales": "Entonces tienen una idea totalmente irreal de lo que es la realidad".

Todo esto "genera bastante conducta adictiva, trastornos sexuales y luego imagínate también cuando hay un trastorno mental": "Entonces exponer a nuestros hijos a esas situaciones. les supone un grave riesgo que les estamos poniendo en el día a día".