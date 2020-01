Pasan Cositas

En estas fechas, casi siempre, conocemos el pasaporte más importante del mundo... No me refiero al pasaporte concreto de una persona, sino al país que emite el documento para viajar más valioso. En otras palabras: el que te permite visitar un mayor número de países sin necesidad de visado... En este sentido, el más ventajoso es el japonés. Si tienes la nacionalidad nipona puedes visitar, nada más y nada menos, que 191 países sin visado. Al japonés, le sigue el de Singapur, en tercer lugar el de Alemania y Corea del Sur, el cuarto Finlandia e Italia y luego ya, estamos nosotros, los españoles. No nos podemos quejar porque estamos en quinto lugar; y a la cola de esta clasificación se sitúa, un año más, Afganistán.

A una paisajista se le ha ocurrido una idea: inventar jardines y huertos que se pueden vestir; se trata de una especie de chaleco en el que se puede hacer crecer en él una gran variedad de plantas. Hasta 40 tipos distintos de vegetales que en pocas semanas pueden ser consumidos como repollo, rúcula, brócoli, col rizada, champiñones, fresas y hierbas como el romero... Pero la gran pregunta es: ¿cómo se cultivan todas estas verduras en un chaleco? Bueno, pues gracias a un fertilizante que no tiene fin ni precio: nuestros propios deshechos. Se riegan con la propia orina.

Cada año se hace la lista de los animales que se dan por desaparecidos. En 2020 hemos comenzado con la confirmación de que el hombre ha acabado con otro animal: el pez remo gigante chino. En este caso, el pez de casi 7 metros de largo vivía en el río Yangtsé. Decimos vivía, porque desde 2009 el conocido como “rey de los peces de agua dulce” no da señales de vida. Los científicos han esperado 10 años antes de darlo por perdido, pero ahora ya no hay dudas de que el pez remo ha desaparecido. El motivo ha sido la construcción de represas en este río chino que ha bloqueado los hábitos migratorios del animal y en consecuencia, su reproducción...

Escuchamos al Rey porque, el miércoles, Elvis Presley habría cumplido 85 años... Considerado uno de los mayores iconos del siglo 20, el rey del rock revolucionó el mundo de la música en los años 50.