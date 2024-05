Matriculan a cuatro ovejas en un colegio y son recibidas con una ovación por los alumnos: "Las bautizaron"

Unos animalitos un tanto especiales, en concreto, cuatro ovejas "que no saben lo listas que son", le señalaba Bea Calderón a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles, fueron protagonistas de la noticia curiosa de este miércoles, "más listas que el hambre": "Son ovejas escolares. No todos los animales tienen la opción de ir al colegio".

"Ahora, con lo de la Ley de Bienestar Animal, tú sabes que prácticamente se han equiparado a las personas, tienen derechos y demás, pero claro, ya lo del derecho a la enseñanza y que sea obligatoria, pues no lo sé", exponía Bea Calderón a Carlos Moreno 'El Pulpo' antes de comenzar a explicar esta historia.

Esto ha ocurrido en Francia: "Estas cuatro ovejas quieren ser o se van a convertir por lo menos en las más listas del rebaño, porque han sido matriculadas ya en un colegio". "¿Te imaginas a las ovejas con sus mochilas yendo al cole?", cuestionaba la segunda voz de Poniendo las Calles.

"Bueno, no ha sido por voluntad propia", indica Bea Calderón, "no es que las ovejas llegaran un día y dijeran: pues yo quiero tener estudios superiores, ¿no?". Esto ha sucedido al noreste del país galo. El centro escolar que agrupa tres localidades no llegaba al número de 98 alumnos, que es el mínimo que impone el Ministerio de Educación para mantener abierta la escuela.

"Tiene que haber 98, si no llegas a ese número cierras la escuela y entonces hay que ir a otro colegio", recalca Bea Calderón en Poniendo las Calles, "te tienes que buscar la vida para llevar a tus criaturas": "Los padres, claro, querían llevar a sus hijos al colegio de la zona que les corresponde, no a otra, y querían que siguieran escolarizados allí".

Sobre todo, como explica la segunda voz de Poniendo las Calles, "no los querían tener en casa todo el día, evidentemente porque es ilegal": "Tampoco querían llevarlos a un colegio que estuviera muy lejos, que estaba a casi dos horas de camino". "Es una barbaridad", comenta Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Entonces se les ocurre la magnífica idea al preguntarse qué podemos hacer para que no cierren el colegio. "En estos casos, secuestrar niños, ¿tú cómo lo ves?", pregunta Bea Calderón a Carlos Moreno 'El Pulpo': "No, no, eso no, eso no está bien". "Comprar niños online tampoco", señala la segunda voz de Poniendo las Calles.

Pero uno de los padres, dijo: "Yo tengo una magnífica idea para llegar al cupo de 98 alumnos. Lo que voy a hacer es matricular cuatro de mis ovejas". "Muy astuto", comenta Carlos Moreno 'El Pulpo': "Y ojo, porque a la hora de hacer el formulario de dichas matrículas había que ponerles nombre a los animales, dirección y toda la pesca".

Bea Calderón descubre cómo "las bautizaron": "Se lo han currado, les han llamado John Deere, Valériane Deschamps, Phil Tondus y Marguerite Duprès". "Soy muy fan de este hombre y de las cuatro ovejas", señala Carlos Moreno 'El Pulpo': "Los padres pensaron que ante una ley absurda debían tomar medidas igual de absurdas".

"Las ovejas han sido recibidas ya en el colegio con ovaciones por los alumnos, por los profesores y por los padres", continuó explicando Bea Calderón, "se les ha asignado, además, un recinto agradable fuera del centro, las ovejitas prácticamente están al lado de la clase y veremos ahora que es lo que hace el ministerio de Educación francés".