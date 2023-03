Los coches de lujo que los famosos no pueden tener aunque puedan comprárselos: "Le costó abrir la puerta"

Les sobra el dinero, les gustan los supercoches y lo enseñan en sus redes sociales. Si hay algo en común a las estrellas, independientemente de la disciplina, es su pasión por los vehículos de alta gama. Puede que sea por la competitividad que despierta la élite deportiva, por la necesidad de invertir sus sueldos astronómicos o simplemente por afición a la velocidad y el gusto por la adrenalina que supone conducir los más potentes. El caso es que acaban rindiéndose a los encantos de las grandes marcas del lujo sobre cuatro ruedas y sobre esto habla Alfonso García en 'Poniendo las Calles'.

'Motorman' elige este miércoles este asunto para una de sus curiosidades de su sección en el programa, pero de forma negativa. Porque hay amantes de los coches de lujo que tienen suficiente dinero para comprarlos y no pueden hacerlo. Esta situación difícil de concebir para un simple mortal es una realidad para algunas celebridades. Y es que para la marca de lujo el dinero no lo es todo: la reputación del conductor y su comportamiento con el coche son determinantes. Por eso hay algunas que han decidido vetar a algunos famosos como te cuenta Alfonso García.

"Hemos gestionado cuidadosamente una impresionante cartera de pedidos, en línea con nuestra estrategia de perseguir un crecimiento controlado y preservar la exclusividad de la marca", decía Benedetto Vigna, CEO de Ferrari cuando anunciaba este veto. "Esta marca no debe verse como cerrada. Queremos compartir. Si alguien entra, el automóvil no está acordonado, puedes echar un vistazo. Puedes tocarlo, sentirlo. No estamos aquí porque queremos vender coches, estamos aquí para representar una marca hermosa. Es importante para nosotros", hacía lo propio Anita Krizsan, gerente de una concesionaria de Bugatti en Reino Unido.

El veto

"Estos coches de lujo son todo un escaparate para que un famoso, un futbolista o un millonario lo conduzca. Pero muchas veces quedan mal su imagen". Puedes escuchar aquí las listas negras que te trae 'Motorman' en 'Poniendo las Calles'. Son las marcas de automóviles más deseadas por cualquier persona y, sobre todo, uno de los 'caprichos' más solicitados para cualquier famoso, pero no ponen fácil la posibilidad de adquirir alguno de sus vehículos. Se reservan el derecho de admisión sobre qué celebridades o personajes tienen acceso a comprar un coche de la lujosa y reconocida marca.

Si tienes el dinero para comprar un Ferrari, debes tener en cuenta que hay cuestiones que pueden provocar que entres en la lista negra, como reparaciones en un taller no autorizado, abaratar el precio de venta, alterar, modificar o tunear el vehículo, utilizarlo para hacer publicidad sin permiso, tener mala imagen o reputación y no dejarlo abandonado. Si bien la empresa, no tiene un decálogo para sus clientes, hay acciones que han hecho que la empresa aplique el veto. Si no te quieres arriesgar, debes de prestar atención a los ejemplos que pone 'Motorman'.