La historia de la bolsita de los 20 céntimos

“Buenos días, ayer a las 7 compró mi hijo un 'Block' de Oxford y tres rollos de forro para libros, le faltaron 20 céntimos. Muchas gracias”.Es la nota que Arancha Martínez, la dueña de la papelería Santos Ochoa de Huesca, se encontró una mañana en la puerta de su local. Junto a la nota, que estaba metida en una bolsita transparente, se adjuntaban los 20 céntimos que le habían faltado al niño la tarde anterior. Un gesto que puede parecer pequeño pero que demuestra muchas cosas. Y del que la propietaria del comercio ha hablado esta madrugada en Poniendo las calles: “Es real y muy real. Fue un gesto que a mi, cuando abrí la ventana y lo vi, pues ya me había arreglado el día”, nos contaba a la vez que añadía que, gestos como este, le parecen de lo más bonitos. “Se me vinieron un montón de cosas buenas a la cabeza. El gesto, los valores que está inculcando esa familia en si. De esa madre al hijo que se desplaza, escribe una nota y lo deje detrás de la ventana con la bolsita”.

Este gesto, el dejar la bolsita con los 20 centimos y la nota de agradecimiento para ella, significa, que las cosas se están haciendo bien. Es más, a ella le indican que “a pesar de todos los males, y no voy a mencionar ninguno, que están pasando próximamente, pues hay pequeños gestos que te llenan y que, tan mal tan mal, no lo estamos haciendo”.

Arancha nos ha contado también que deudas de unos pocos céntimos son propias de ciudades pequeñas y, especialmente en comercios locales. “En ciudades pequeñas como Huesca, en comercios de proximidad, como este, no es el pan de cada día pero pasa muchos días. No solo a nosotros, a la mercería de enfrente, a la panadería. Es algo que, con los clientes, ya tienes una relación que va más allá y puede ser incluso de amistad”. Lo que no es tan habitual es que estas deudas, al final, sean devueltas y con gestos tan bonitos como el de la nota y los 20 céntimos que han dado la vuelta a toda España.