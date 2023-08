Heredar, un regalo o un castigo: "Hay más opciones que renunciar"

Las herencias es un tema que todos intentamos evitar al ponernos en la situación de que un ser queridoya no esté con nosotros. Sin embargo, es importante abordarlo para conocer cómo debemos actuar. El hecho de que sea algo bastante tabú, lleva a que surjan muchas preguntas alrededor de este trámite que, en verdad, todos tenemos que acabar afrontando. Manuel Hernández, abogado especialista en herencias en Vilches, ha estado en 'Poniendo Las Calles' para resolver todas las preguntas que nos pueden surgir.

Antes de nada, ¿qué es una herencia? Pues bien, es aquella masa patrimonial formada por bienes, derechos y obligaciones, que adquiere una persona debido a la muerte de su anterior propietario. En sí, solo se puede materializar cuando el finado ha fallecido, así que si quieres repartir tus pertenecias en vida, existe la posibilidad de la donación. Este proceso, que debe llevarse a cabo ante notario y en escritura pública para que sea válido, lleva vinculados una serie de impuestos y plusvalías municipales que acaban siendo bastante elevados, siempre y cuando no seas pariente, en ese caso, los impuestos se reducen considerablemente, aunque la situación depende de la Comunidad Autónoma.

Pero volvamos a las herencias. Si recae en mí y no puedo hacer frente a todas las obligaciones que conlleva aceptarla, ¿cómo puedo actuar? Pues existen diferentes maneras. La más conocida es la renuncia, pero el problema de elegir esta opción es que la deuda heredada para a la siguiente línea sucesoria. Otra posibilidad es lo que se conoce como herencia a beneficio de inventario, con la cual, si me sale una parte a pagar, no tengo que hacerme cargo de ese porcentaje heredado. Así lo explica Manuel Hernández, abogado especialista en herencias en Vilches, en 'Poniendo Las Calles'.

Otro escenario que podemos encontrarnos es que no se presente uno de los herederos ante notario. Aquí aparece un problema, ya que hasta que no firme esa persona física, se puede producir un bloqueo de reparto. No obstante, existen diferentes procedimientos para evitarlo. Pero, claro, ¿y si el problema es que dicho heredero no aparece? Entonces habrá que acudir a la vía judicial para poder determinar a esa persona como desaparecida o notificarle a través de edictos y se le dé por notificado. De esa manera,su parte se quedaría bloqueada en en el juzgado hasta que aparezca. Pero si no podemos averiguar si ha fallecido, se abre el procedimiento de ausencia, lo que posibilita declararla ausente y puedan heredar su herederos.

Es importante recordar que heredar supone derechos y obligaciones, por lo que es muy importante saber cómo actuar en los diferentes escenarios que se pueden presentar. Y, sobre todo, tener claro que casi todos los problemas relacionados con este trámite suelen tener una solución legal y que, muchos de ellos se evitarían si se hablase con mayor naturalidad del testamento.