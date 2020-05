Y... ¿esa pregunta?

¿Te encanta el ajo pero no sabes cómo quitar el olor de las manos?

Tranquilo Ponedor: Zaida ha descubierto que puedes hacerlo con varios trucos caseros:

1. Frotándote perejil fresco por las manos. Cuando se aplastan las hojas se desprenden los compuestos aromáticos del perejil, que son muy intensos y que elimina el olor a ajo.

2. Frotándote un limón por las manos. No es necesario que lo hagas por la mitad, puedes cortar solo la punta del limón. Recuerda que la piel también hará que se te vaya el olor a ajo.

3. Dejar las manos debajo del agua fría. No debes frotar, en ese caso el olor perdurará todo el día; así que limítate a dejar caer el agua por tus manos y por el cuchillo con el que has cortado el ajo.

¿Es cierto que el alcohol permite que hagamos mejor la digestión?

No se han hecho demasiados estudios que afirmen o desmientan esto, pero sí que se ha demostrado que el alcohol (si se consume de forma moderada) favorece la vasodilatación y, por tanto, como consecuencia genera una digestión más rápida.