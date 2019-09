Y... ¿esa pregunta?

La primera pregunta que los ponedores le han enviado a Zaida es esta: “ ¿por qué cuando abrimos y cerramos el coche, con el mando, apuntamos hacia el coche como si estuviésemos en un televisor?” .

El mando a distancia se compone por: una batería, una placa base, un chip, una botonera y, generalmente, por una pequeña antena que está integrada en el mando (que sirve para ampliar la señal). El mando funciona a través de ondas electromagnéticas, igual que funciona la radio. Así que, no es necesario apuntar al coche para que este se abra y se cierra. Pero, el ser humano, es un animal de costumbres y, al igual que lo hacemos con el mando del televisor, pues creemos que también es necesario hacerlo con esto.

También hay que tener en cuenta que hay algunos mandos que tienen infrarrojos y sirven para abrir y cerrar las ventanas, y ahí sí que te tienes que colocar delante del coche y apuntar a un sitio en concreto: a la puerta. Pero vamos, que lo puedes comprobar, que si cierras el coche o lo abres sin apuntar hacia el coche, también funcionará.

Siempre y cuando estés lo suficientemente cerca del automóvil claro, porque estos mandos sí que tienen un alcance máximo.

La segunda pregunta la ha enviado Eva, de Málaga: “ ¿por qué el cristal de la puerta del horno se ensucia por dentro si es hermético? ”.

Es una pregunta realmente curiosa y difícil de responder porque no teníamos ni idea de qué está hecho un horno, ni si quiera sabíamos que su cristal fuese hermético.

Pero Zaida ha investigado durante esta semana. Y ¿qué ha descubierto? Pues bueno, que efectivamente los cristales del horno son herméticos: no dejan pasar ni el aire ni el líquido. Pero el adjetivo “hermético” no implica que no tenga que mantenerse limpio.

Por ejemplo, los tuppers, son herméticos pero se manchan igualmente. Así que con el horno ocurre igual. El aceite o la salsa que le echamos a lo que cocinamos suele saltar al calentarse y, de ahí que el horno se ensucie tanto y se quede tan negro. Pero los expertos recomiendan que no lleguemos a ese punto. De hecho dicen que, igual que limpiamos la vitrocerámica o el microondas, pues lo hagamos igualmente con el horno porque es un foco de gérmenes.

Y, ¿cómo se puede limpiar? Pues con agua con limón, con una mezcla de bicarbonato... Lo más sencillo es desmontar la parte interior de la puerta del horno, que para el que no lo sepa, se puede hacer.

Y vamos ya con la última pregunta: “ ¿si en un coche blanco las palomas cagan negro, por qué en un coche negro cagan blanco?” .

Efectivamente, dependiendo del color de la superficie, los excrementos de las palomas serán blancos o negros. Yo la verdad que no me había dado cuenta de esto... Y claro, esto me pasa porque no me paro a observar lo suficiente. Resulta que las aves, menos la avestruz y el ñandú, no tienen vejiga. Todo se junta en la cloaca.

Las palomas tienen dos tipos de orina: una líquida, que se ve como agua clara, y una más sólida, que está hecha de una pasta blanca de cristales de ácido úrico. En la cloaca se juntan estas dos y la comida que ingieren las palomas. Después de juntarse todo, el excremento, se queda con dos colores: el blanco y el negro. La cosa es que, cuando la paloma lo expulsa sobre algo blanco, la parte blanca de los excrementos no se ven, así que se ve solo lo negro, y ocurre lo contrario cuando lo hacen sobre una superficie negra.