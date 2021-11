Dani Martin visita al Pulpo y viene a Poner las calles con 'No, no vuelve'

Hoy nos acompaña un tipo que es fácil de querer. Haber crecido con su música nos ha hecho más felices. Y sus canciones en muchas ocasiones nos han atrapado y se han convertido en sueños. El próximo viernes y sábado estará en el Wizink Center ofreciendo seguro un gran concierto. Con canciones de su etapa en solitario y con temas de El Canto del Loco. Pero para los más nostálgicos ya les digo que No, no vuelve El canto del loco.

Dani Martín aclara con su nuevo disco, No, no vuelve que la banda no volverá en un futuro próximo a reunirse. Sin embargo, eso no significa que el artista reniegue de lo que fue y lo que ha dejado en la música de nuestro país. De hecho, en este disco, hay una parte de la letra del tema inédito en el que hace un homenaje a sus inicios como El Canto y que dice "Que solo queda una canción". Porque, ante todo, Dani Martin es consciente de que son muchas las personas que en su grupo, en el Canto del Loco, encontraron un momento para el recuerdo.

Canciones que son, también, un motivo para sentirne orgulloso. Son temas por los que han pasado casi 20 años y que, hoy en día, con unos retoques vuelven a tener plena vigencia. Parece que no tienen pasado y que son aptos para todos los públicos.

Dani también ha cambiado. En los últimos meses, hemos conocido a un Dani más mediático por su valentía con la que ha enfrentado y publicado temas de los que, normalmente, la gente prefiere no hablar. Cuestiones que, por cierto, tienen que ver con decir que hemos pedido ayuda a expertos para que nos ayuden a superar un problema. Y Dani no tiene miedo de decir que ha tenido que ir a un psicólogo, algo que ha ayudado a mucha gente, fans suyos, a dar el mismo paso y buscar ayuda.

Dani sigue siendo modesto, tanto que, hace unos días, cuando visitó a Carlos Herrera, llegó a afirmar que tenía el Síndrome del Impostor. Nada más lejos de la verdad. Como dice el Pulpo, eso le pasa porque no mira a su alrededor. Solo hay que ver cómo llena los recintos cada vez que, en el carte, se anuncia que hay un concierto de Dani Martin. Conciertos que, esperamos, continúen durante muchos años entre nosotros.