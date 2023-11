Beret y Mr Rain arrasan con la canción 'Superhéroes' : "Es un himno para pedir ayuda, para sanar"

Este viernes en 'Poniendo Las Calles'han demostrado un día más que les encanta la música. Son de los que creen que una canción es parte del estado de ánimo de quien la escucha. Por eso son tan especiales quienes hoy han estado poniendo las calles. El cantante Beret, porque desde que comenzó su carrera ha buscado que sus canciones sirvan de refugio a quien esté en un momento complicado. Y Mr. Rain porque ha conseguido que su canción sea una compañera para muchas personas que estaban sintiendo vértigo.

La música tiene un poder muy curativo, pero Beret explica cuánto de curativo es: "La música tiene el poder curativo que cuando uno la escuche, es una herramienta para que suene y que cada uno vea su historia dentro de las nuestras, mediante las letras".

Aún así, esto es algo que sabe el cantante Beret porque a él le influyen mucho las canciones en su estado de ánimo: "Yo muchas veces que me he encontrado súper mal o que he estado súper bien, he escuchado una canción y me ha cambiado completamente el día".

Beret y el cantante Mr. Rain han hecho una colaboración con una canción que se llama 'Superhéroes': "La colaboración surge de una manera muy especial, los pocos fans que tengo en Italia, que aprenden español con mi música, me mandaron música de Mr. Rain, y además tengo un manager que es italiano que conocía de sobra a Mr. Rain y me comentó la participación de Mr. Rain en San Remo, con la canción de Superhéroes pero en italiano que era la original. Me pasó la canción, me la tradujo y me encantó el mensaje que tenía tan necesario en los tiempos de ahora y lo vi realmente una necesidad hacer esta colaboración, es un himno que creo que puede sanar a muchas personas, a mi me sanó a la hora de escucharla y creo que era un buen motivo para hacer la colaboración", así lo ha contado este viernes en 'Poniendo Las Calles' el cantante Beret.

El cantante Mr Rain ha contado en 'Poniendo Las Calles' que los españoles y los italianos somos muy parecidos no solo por el idioma, sino también por el estilo y el gusto musical. Además ha contado por qué su nombre artístico es Mr. Rain: "Porque escribo mis canciones solamente cuando llueve, cuando está lloviendo puedo contar todo lo que tengo adentro, cuando hace sol, me voy de fiesta".

'Superhéroes' un himno en Italia

Mr. Rain es un artista italiano que está arrasando en este momento. Y que este tema 'Superhéroes' lleva más de 145 millones de visualizaciones: "Los verdaderos superhéroes son todas aquellas personas que tienen el coraje de pedir ayuda, escribí esta canción para contar un proceso muy difícil de mi vida, la música para mi es como una terapia puede ayudarme y ayudar a otras personas, y esta canción en Italia es un himno, es un manifiesto para pedir ayuda", así lo ha contado el cantante italiano Mr. Rain en 'Poniendo Las Calles'.



Existen superhéroes que no necesariamente tienen que llevar capa: "Hay muchos gestos que tienen un trasfondo precioso, gestos pequeños como una sonrisa de alguien por la calle, un saludo, o un 'cómo estás' creo que existen muchos superhéroes que ni ellos mismos saben que lo son", así lo ha contado este viernes Beret en 'Poniendo Las Calles'.

Este tema ha conseguido que en redes sociales mucha gente se haya atrevido a contar sus experiencias y pedir ayuda. Hay que insistir en que pedir ayuda no es un acto de cobardía, si no todo lo contrario: "Es un acto de fuerza, irónicamente es eso, mostrar tus debilidades y tus fortalezas te hacen más fuerte. Pero es que sigue pasando que a día de hoy hay gente que lleva con un problema muchos años y no cree que necesite ayuda psicológica, pero es una ciencia y hay que confiar en ella. Nosotros con esta canción lo que hemos querido hacer es concienciar a la gente de que independientemente de quién seas o cómo seas o dónde estés, siempre hay un momento para pedir ayuda si es necesario", así lo han contado Beret y Mr. Rain este viernes en 'Poniendo Las Calles'.