Carlos Baute, sobre Maduro: "Es un asesino"

Antes de viajar hacia la frontera entre Colombia y Venezuela para cantar en el concierto Aid Live, Carlos Baute se ha pasado por 'Poniendo las Calles' y le ha contado al Pulpo sus impresiones previas a esta actuación con propósito humanitario. "En este caso soy un ciudadano más, ni artista, soy un ciudadano, un civil que ve simplemente lo que está pasando", ha dicho Baute.

ESCUCHA LA ENTREVISTA A CARLOS BAUTE EN 'PONIENDO LAS CALLES'

Sobre el presidente de Venezuela, el cantante ha sido claro: "Es un inhumano y, para mí, un asesino porque está matando a todo su pueblo". Baute ha señalado que "lo que más me preocupa es que hay más de 300.000 personas que ahora mismo están en riesgo de morir por falta ayuda monetaria" o de sustentos básicos como "el alimento y la medicina. Eso no existe en Venezuela", ha lamentado.

"El salario mínimo da para comprarte una caja de cartón de huevos y un poquito más, un agua, nada más. Para eso te alcanza", ha relatado. "Te aseguro que el porcentaje mayor está pasando hambre y sus familias también se están yendo por falta de medicamentos", ha añadido. El objetivo del concierto es "que abran el canal humanitario que tanta falta hace".

"Creo que la única solución es que los militares, las Fuerzas Armadas de Venezuela, simplemente le den la vuelta y saquen a este señor para que no haya sangre, para que no haya problemas", ha indicado Baute.

En cuanto a Juan Guaidó, defiende que "hay más de 60 países, ya perdimos la cuenta de países" que le han reconocido "como el presidente legítimo e interino".

Baute, además, ha recordado que él se quedará en la frontera con Venezuela "hasta el día siguiente" porque hace 8 años "lo pasé muy mal, lo pasé fatal porque me advirtieron que no volviese más. Algo me pasaría".