Podemos recuperar la atención perdida si sabemos cómo. Te lo cuento.

La mente es tan poderosa que ejerce una influencia directa en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, nuestros pensamientos ...

De hecho, muchas veces, muchas de las cosas que nos pasan, ya sean buenas y malas, comienzan en

en nuestra mente. Sobre todo las malas...

Por eso, hoy os traigo el bestseller “Recupera tu mente. Reconquista tu vida”, donde Marian proporciona herramientas para que recuperemos el control sobre nuestra vida y sobre nuestra mente.

¿A quién no le cuesta hoy en día ver una película entera? Cada vez buscamos series con capítulos más breves, ¿Quién no desconecta en una conversación larga? o igual eres de los que ojeas compulsivamente los titulares....

Esa es la realidad. Estamos invadidos por muchísimas distracciones y, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en ''drogodependientes emocionales”, necesitamos estímulos todo el rato... y "que no me lleven mucho tiempo porque me canso y ya estoy a otra cosa.."

Hoy reflexionamos sobre eso.





















