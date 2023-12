Una peluquera coruñesa ve a un vagabundo en plena calle y su gesto le cambia la vida: "Me dio las gracias"

Vamos tan rápido en la vida, en nuestro día a día, que muchas veces ni nos fijamos en quién está pidiendo en la calle o durmiendo en la calle. Tantas veces invisibles ante nuestros ojos.

Pero Eliane sí que se fijó. En el banco de al lado de su peluquería de Culleredo, en A Coruña había un joven sin hogar. Lo de joven realmente lo intuyó porque no sabía nada de él, ni su nombre, ni su edad. Su aspecto desaliñado, su espesa barba, su pelo sin cortar y la dureza de la calle. Todo eso siempre suma años de más.





Eliane no hizo preguntas. Simplemente, se tomó un café con él y le invitó a su peluquería donde le cortó el pelo, las uñas, le afeitó y le dio ropa nueva.

Este lunes, hablamos con ella en 'Mediodía COPE'. Explica a Pilar García Muñiz que "esta persona no está bien psicológicamente". Esta peluquera dice que lo vio alguna vez más, de pasadas. Además, dice que "independientemente de que sea una persona mayor o joven, no me fijo si está desaliñado. Me fijo si hay algún tipo de persona que tiene necesidad".

"Estoy harta de esta sociedad y de esa falta de empatía"

No es la primera vez que Eliane ayuda a una persona sin hogar a mejorar su aspecto físico. "Ya lo he hecho en otras ocasiones. Estoy harta de esta sociedad que estamos viviendo, con esa falta de empatía. Mi punto de vista es que tenemos que ser más empáticos".

"Supe su nombre, que es de Granada y que tiene realmente un problema psicológico", cuenta en los micrófonos de 'Mediodía COPE'. Y cuando le asea, le lava el pelo y le recorta la barba, él le insistió en su agradecimiento por el gesto que tuvo esta peluquera.





Eliane, además, afirma que ha vuelto a verle. "Al día siguiente, lo vi en una cafetería y le invité a tomar el desayuno. Después de toda la repercusión de los medios, conseguimos encontrar a su familia".

Por último, le ha indicado a Pilar García Muñiz que "no ha sabido nadie más". Hasta aquí llegó toda la ayuda que pudo darle. Y sin conocerlo nada. Pero, sin saberlo, ha dado una gran lección a todos los que hemos descubierto esta historia.

