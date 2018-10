Una mujer, en la UCI tras someterse a tratamientos de un médico naturista de Jaén

El Hospital de Jaén ha remitido al juzgado el caso de la mujer que se encuentra en la UCI del Reina Sofía de Córdoba después de haber sido tratada por un médico naturista de Jaén capital.

Fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que la derivación al juzgado es una práctica habitual en este tipo de casos. Una vez llegue al juzgado instructor que se le asigne, será el titular del mismo el que ordene a la Policía Nacional las diligencias de investigación que se consideren oportunas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en el caso de que finalmente se incurriera en las mismas.

Los hechos se remontan a este sábado, 6 de octubre, cuando esta mujer, de entre 55 y 60 años, fue trasladada desde el Complejo Hospitalario de Jaén al Hospital Reina Sofía de Córdoba como consecuencia, al parecer, de los efectos de dos tratamientos a los que la sometió un médico naturista en Jaén, uno de ellos con punciones en el tórax, que acabaría, según las primeras informaciones, provocándole un taponamiento cardiaco por rotura del ventrículo.

La mujer llegó a las Urgencias del Hospital de Jaén y tras un primer reconocimiento y ante la gravedad de las lesiones fue trasladada de urgencia al Reina Sofía donde fue intervenida por el equipo de Cirugía Cardiovascular.

El último parte médico ofrecido este martes por el Reina Sofía de Córdoba señala que la paciente permanece en el UCI y que su estado es estable dentro de la gravedad.

La mujer acudió a un médico naturista de la capital jiennense que la sometió a dos tratamientos uno de ellos de punciones en el tórax y un segundo de hidrocolonterapia con ozono. Al parecer fueron tres punciones en el tórax y una de ellas fue la que le provocó el taponamiento cardiaco por la rotura del ventrículo. No se ha confirmado si las punciones estaban dentro de un tratamiento de acupuntura.

El segundo de los tratamientos, el de ozono rectal, también le ha traído consecuencias ya que según las mismas fuentes sanitarias, le ha ocasionado un neumoperitoneo en la cavidad peritoneal, de la que también está siendo atendida.

También relacionado con este caso, el Colegio de Médicos de Jaén también ha abierto un expediente informativo a este médico naturista que está colegiado en Jaén. En función de la conclusión del expediente, la entidad colegial determinará su posición en este tema y si lleva o no el caso a la vía judicial.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, asegura en 'Mediodía COPE' que no es de extrañar que esta mujer haya llegado al hospital en situación tan extrema, "si se aplican esta técnicas que son peligrosas y que no se saben o no se deben aplicar puede ocurrir lo que ha ocurrido, la realidad es que esta señora está en un mal momento de gravedad en su vida".

Asegura el doctor Galán que "la homeopatía consiste en aplicar una medicación que se basa en la idea de que lo igual cura lo igual, que cualquier padecimiento que se tenga se usa lo mismo que lo ha producido pero en diluciones infinitesimales, vamos que lo que se aplica es agua. No hay trabajos científicos serios que demuestren que es eficaz y quien se cura es por efecto placebo no por el efecto curativo de la medicación". Por ello el doctor Galán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, asegura que " el límite para ejercer la medicina debe estar dentro de la ley y hay que tener condiciones para las prácticas estas de la medicina partiendo de que no hagan daño".