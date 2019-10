Una madre tendrá que pagar 1343 euros a Hacienda por un premio de 42 que ganó su hijo

La historia no te va a dejar indiferente. Otra cosa no, pero llama la atención. Una de las protagonistas es Paz Buján, el otro es su hijo Óscar. Todo se remonta a 2015. El escenario es la población de Melide, muy cerca de Toques, el municipio donde viven madre e hijo. Óscar, un joven con discapacidad, se presentó con sus compañeros del centro ocupacional un concurso de disfraces durante el Carnaval de ese año. Y lo ganaron. El problema es que ese premio le puede salir muy caro a Paz, su madre.

Es aquí donde viene lo llamativo de todo esto. A Óscar le tocaron 42,86 euros, era proporcionalmente lo que le correspondía. Esa cantidad es la que le ingresaron, y esa cifra parece ser el detonante de la polémica que te contamos a continuación. La Agencia Tributaria reclama ahora el pago de 1.343 euros. ¿El motivo? Lo cierto es que cuesta de entender. Óscar recibe una pensión no contributiva que no llega a los 400 euros, por lo tanto está exento de presentar su declaración de la renta.

Pero el cobro de este premio le obligó a hacerla. Según Hacienda, Óscar ha percibido rentas superiores y que por lo tanto no cumple los requisitos para no tener la obligación de hacer la declaración. Contradictorio teniendo en cuenta la pensión que recibe de forma mensual.

A quien le reclama Hacienda es a Paz. Ella cuenta con una deducción de 100 euros mensuales por estar a cargo de Óscar. Según la administración, esa ayuda correspondiente a 2015, año en el que Óscar ingresó esos 40 euros por el premio, no le corresponden y le obligan a devolver un total de 1200 euros más 143 por la demora.

Paz Buján, la madre de Óscar, ha pasado por Mediodía COPE: “Me lo comunicaron en julio y me parecía injusto. Al principio no sabía ni por qué era”, explicaba. La reacción fue la obvia tras consultar el caso con sus asesores: “Hicimos un recurso, volvieron a mandar otra carta, pero solo me concedieron un año para pagarlo”, detallaba Paz.

Obviamente, “no lo hubiera aceptado de saberlo”, explica una madre que califica el tema de “complicado”. La única explicación que asegura le han dado es que Óscar “superaba lo establecido” en cuanto a ingresos.

Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por COPE han explicado que la cantidad de 42,43 euros no es clave en todo este asunto. De haber sido una cantidad menor, también se hubiera actuado de acuerdo con la normativa del IRPF. Aseguran que además de a las ayudas públicas que recibe se habrán sumado rentas por un valor por encima de los estipulado.