El trauma de Carmen por cumplir los años en bisiesto, un 29 de febrero: “Mi madre se las ahorraba”

Como suele ocurrir cada cuatro años, este jueves es 29 de febrero al ser este 2024 un año bisiesto. En España hay unas 30.000 personas que este cumplen años este día y que lo celebran de manera especial cada año bisiesto.

Una de esas personas es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que no sabemos si este cumpleaños se le ha atragantado por el caso Koldo y las últimas revelaciones que se han dado a conocer en la que aparece envuelta su mujer, Begoña Gómez, en este trama.

Qué es un año bisiesto El año bisiesto, una rareza temporal que ocurre aproximadamente cada cuatro años, añade un día adicional al calendario convencional de 365 días





Y en 'Mediodía COPE' felicitamos a todos los cumpleañeros de este día y, en especial, a Carmen Fernández, una bilbaína que hoy cumple 52 años, 13 bisiestos, y que nos confiesa que en un año como este, en el que el día 29 de febrero aparece en el calendario, estar “encantada y pletórica”.

Asegura Carmen que quienes cumplen años este día “tan raro”, “siempre lo celebramos, pero este año la celebración es especial”. Además, nos cuenta que “en esta fecha te llama gente con la que llevas años sin hablar con ellos”.

Sin embargo, lo de cumplir años el 29 de febrero no ha sido agradable, sobre todo cuando son niños y están en el colegio y no celebraban sus cumpleaños como el resto de sus compañeros. Recuerda Carmen que sus compañeros se sorprendían cuando ella le decía que el día de su nacimiento no figurba en el calendario, que ellos asombrados le preguntaban "¿cómo no va a estar?".

Pero, lo peor para Carmen es que “no llevaba chcuches al colegio, mi madre se ahorraba las chcuches de ese día que no caía en bisiesto y me decía 'no es tu cumpleaños'”, recuerda con cierta nostalgia.

Por otro lado, esta bilbaína asegura que nunca ha tenido problemas por la fecha de nacimiento a la hora de hacer cualquier trámite administrativo o cualquier otro.

Por último, Carmen nos cuenta que quiere apuntarse a un grupo que hay en San Sebastián en el que se reúnen gente que ha nacido el 29 de febrero y cada cuatro años se juntan para comer y celebrarlo. “Quién sabe si algún día me encuentro a Pedro Sánchez en la misma mesa”, espeta sonriente esta bilbaína.









¿Qué es un año bisiesto?





LaTierra tarda exactamente 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,7 segundos en completar una vuelta alrededor del Sol. Cada cuatro años, se añade un día más al calendario para poder sincronizar el año solar con el año cronológico. Esto lo puso en marcha el emperador romano Julio César y lo llamó calendario juliano...

Y ¿por qué se le añade el día al mes de febrero y no al de agosto, por ejemplo? Pues en la época del Imperio Romano los años bisiestos eran sinónimo de mala suerte, hasta cerraban los templos por lo que pudiera pasar. Y lo mismo en Grecia, donde todas las supersticiones del martes y 13 eran igual para los 29 de febrero.

En el refranero español hay unas cuantas referencias a esa supuesta mala suerte: “Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto”.

Y es; que hay unos cuantos acontecimientos históricos que se han producido en año bisiesto: por ejemplo, el hundimiento del Titanic en en 1912; el inicio de la Guerra Civil española, en el 36; los asesinatos de Gandhi, en 1948; en 1968, Luther King y Robert Kennedy, hermano del presidente de los EE. UU., John Fitzgerald Kennedy, al que también asesinaron; y John Lennon, en 1980...

Esto de la mala suerte no lo cree todo el mundo, en Irlanda significa todo lo contrario. Los bebés que nacen el 29 de febrero llegan con un pan debajo del brazo...