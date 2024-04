Rafael Domingo Oslé señala que el derecho al aborto "envenenaría" todos los Derechos Humanos

El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución que pide incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones.

Es un texto que han elaborado los grupos parlamentarios de los verdes, los liberales, los socialistas y la izquierda. Sin embargo este texto que se ha aprobado, es no legislativo. Es decir, no es vinculante, es algo así como una declaración política que en ningún caso modifica la actual Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para ello, sería necesario el voto unánime de los 27 estados miembros.

Sin embargo hoy en COPE nos estamos preguntando ¿qué hay detrás de esta votación? ¿Qué consecuencias tanto jurídicas como éticas la inclusión de un supuesto derecho al aborto en una Carta de Derechos Fundamentales?

Por los micrófonos de COPE ha pasado Rafael Domingo Oslé, catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra. Asegura que el aborto no se va a incluir como derecho fundamental porque hay países como Malta, como Polonia, como Hungría o como Irlanda que van a decir que no. La resolución es no vinculante pero Rafael considera que se trata de una “invasión tremenda a los países” ya que se “critica la actitud de Polonia o de Malta” y “se habla de grupos ultra conservadores religiosos”. Domingo Oslé se cuestiona si está leyendo un texto del Parlamento Europeo o un “panfleto político”.

"Pataleta Francesa"

Además este catedrático indica que en nuestra sociedad quien realmente está entendiendo bien el derecho a la vida es Estados Unidos. Poniendo el ejemplo de Arizona que está restringiendo en serio el derecho al aborto, considera que lo que ahora ocurre en Europa es una “pataleta”. Rafael Domingo indica que es Francia quien está liderando esta reacción: “Es una pataleta francesa que quiere liderar Europa y ponerse al mismo nivel que Estados Unidos. A Francia hay que decirle no al derecho al aborto y sí al don de la vida que tiene una dimensión jurídica como derecho” ha expresado. Sin embargo este profesor considera que la dimensión jurídica del derecho a la vida es la menor porque hay que proteger la vida en serio.

Rafael Domingo Oslé indica que con esta “pataleta”, Francia busca ganar protagonismo. Expresa que quiere “liderar un proceso en un momento donde tenemos que prestar atención a otros problemas”.

"Envenenar"

En COPE, este catedrático de la Universidad de Navarra, ha indicado que en el Derecho Internacional no hay un derecho al aborto constitucionalizado y que plantearía un problema jurídico al más alto nivel ya que se pondría a la misma altura el derecho al aborto y el derecho a la vida.

De la misma forma, Rafael Domingo considera que nos encontramos con una imposición ideológica al más alto nivel y que el Parlamento está “fraccionando” Europa y “envenenando” el Derecho Europeo. Asegura que “incorporar un derecho al aborto en la lista de derechos humanos sería tanto como envenenar todos los derechos humanos” y que con un derecho al aborto, los derechos humanos “ya no serían humanos” y que incluso habría que cambiar la terminología.

Por último Rafael Domingo Oslé ha concluido indicando que algún día Emmanuel Macron se se arrepentirá de lo que está haciendo.