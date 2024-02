¿Se puede pillar a un mentiroso?: los factores que influyen para saber si dices o no la verdad

Ya se sabe que hay mentiras y mentiras. Está la mentira piadosa, esas que se cuentan para evitar, generalmente, un conflicto y excusarnos de alguna manera.

Como por ejemplo, cuando no tenemos ganas de acudir a alguna cita ponemos una excusa o cuando nos están esperando en algún lugar y se nos ha hecho tarde, decimos que estamos llegando cuando en realidad acabamos de salir de casa…

Y luego están, las grandes mentiras o las trolas. Son aquellas en las que nos inventamos tales historias, más o menos creíble, o algo totalmente inverosímil pero que el lo cuento lo hace totalmente convencido de lo que está contando y, encima, se piensa que lo demás se creen lo que cuenta.

Por eso, la pregunta que nos hacemos en ‘Mediodía COPE’ es ¿se puede pillar, detectar a un mentiroso? La respuesta la encontramos en la Universidad de Granadadonde están llevando a cabo un estudio con el objetivo de mejorar los métodos para detectar mentiras en los procesos judiciales.

Raúl Quevedo es el director de este estudio que os cuenta en qué consiste esta investigación que trata “de mejorar los sistemas actuales para detectar mentiras”.

Como explica Quevedo, “actualmente hay dos procedimientos y lo que estamos haciendo es comparar de ambos la parte más referida al análisis verbal y corporal para verificar realmente qué criterios son los más adecuados y cuáles son los que más diferencian a personas que dicen la verdad y personas que mienten”.

A la hora de detectar una mentira, es importante tanto la parte verbal como la corporal ya que “generalmente va vinculado”. Por eso, “tenemos que intentar diferenciar todos aquellos patrones, aquellas verbalizaciones que vayan en contra de un patrón relativamente lógico”, comenta Raúl.

Este estudio se está realizando con dos grupos de personas y lo que se hace, como detalla Quevedo, es que “una persona tiene que narrar un pequeño hecho autobiográfico. Al azar se le asigna la historia en el sentido de que se cuente la verdad o cuente una mentira. De esta forma se hace una primera entrevista, la cual se graba en audio y en vídeo, lógicamente para poder ver y analizar los criterios verbales y corporales. Y al cabo de los dos meses se le vuelve a hacer otra entrevista con los otros criterios para verificar, a posteriori, si hay diferencia entre la primera entrevista y la segunda, acorde a luego la verificación de aquellos que decían la verdad y aquellos que mentían”.





La memoria: decisiva para detectar la mentira





Otro criterio que hay que tener en cuenta para detectar la mentira es la memoria,que desempñea un papel decisivo en este aspecto.

Como explica Raúl “en la mayoría de las ocasiones, cuando alguien miente, y hablo muy a grosso modo, intenta demostrar que dice la verdad. En este caso, no suele reconocer problemas de memoria, no suele reconocer que se lee ha olvidado algo”.

Pero, por contra, “si alguien que dice la verdad, dice que no me acuerdo de esto, porque no lo sé por qué, pero no me acuerdo”, apunta Quevedo que es “un síntoma de que posiblemente está diciendo la verdad”.