El profesor agredido en Sagunto: "Tenemos miedo y la Administración no nos garantiza la seguridad"

La Policía Nacional ha detenido al padre de la alumna del centro escolar La Pinaeta de Sagunto acusado de un delito de atentado a la autoridad. Este hombre de 29 años propinó un cabezazo al profesor de su hija porque este la amonestó después de que la niña agrediera a una compañera cuando salían del comedor.

En 'Mediodía COPE', el profesor agredido Alberto Galarza, profesor de música y encargado del comedor de dicho centro escolar, ha contado como sucedió todo, "la niña coge la mochila para ya irse a casa y por el camino agrede a una compañera. Esta niña vien a contármelo y voy a buscarla y decido ponerla una sanción, ya por escrito que significa apertura de expediente porque ya acumula varias sanciones. La niña se pone nerviosa y empieza a tirarme las cosas que encuentra. Entonces sale el director del Colegio y va a llamar al padre que la está esperando. Este entra y me da un cabezado y me llama profesor de mierda, me amenaza de muerte, dice que él no va a matarme, pero que buscará a alguien que lo haga".

"Un episodio muy desagradable" afirma Alberto que recuerda que esta niña, una alumna de 9 años, ya tenía varias amonestaciones por mal comportamiento y que en anteriores ocasiones la familia había pedido disculpas.

Alberto Galarza, denuncia que no es la primera vez que los profesores de este centro, el colegio La Pinaeta de Sagunto, sufren agresiones por parte de los padres de los alumnos, "llevamos tres agresiones en menos de un año en el mismo centro, con amenazas de muerte y agresiones verbales. En el barrio están sucediendo cosas parecidas con amenazas de muerte", por ello el profesorado "tenemos miedo de ir a trabajar, parece que cuando ha llegado a los medios de comunicación es cuando tenemos una reunión con las administraciones, pero no nos aseguran que a la hora de la salida pueda haber una patrulla de policía que al menos sería una medida disuasoria".

Miedo y desamparo por parte de la Administración, "nos gustaría que tomen una solución porque la medida que nos han dado hasta ahora es que rellenemos papeleo, un papeleo impresionante y como mucho tendré asistencia jurídica". Alberto está de baja laboral ante el temor a una nueva agresión, "tengo el apoyo de otros padres, la familia ya me ha pedido disculpas otras veces porque no es la primera vez que se portaba mal. Pero la Consellería solo nos dice que rellenemos papeles".

Por su parte la Conselleria de Educación asegura que se han reunido en el centro la junta directiva del colegio, representantes del Ayuntamiento de Sagunt y el inspector de zona para implementar medidas de seguridad y revisar los protocolos de actuación.