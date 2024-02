La propuesta de un profesor universitario: "Acabar con el drama de las Matemáticas en primaria"

Que las Matemáticas son un problema no es un chiste. No es un chiste fácil ni tampoco una expresión al uso. Es lo que demuestra una y otra vez la publicación del informe PISA.

El último dice que vamos mal en esta materia, en Matemáticas, y que nuestros alumnos, nuestros niños, tienen ansiedad matemática.

La ansiedad matemática es esa falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender matemáticas y resolver los problemas de esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, aunque un alumno que tenga esta ansiedad matemática puede experimentar distintos síntomas, como nerviosismo o hasta bloqueos de memoria.









El último informe PISA señala, además, que nuestros alumnos padecen de este estrés matemático y de falta de comprensión lectora. ¿Está relacionada una cosa con la otra? Dicen los expertos en aprendizaje que sí, que están relacionadas, porque si no somos capaces de comprender lo que nos preguntan en un problema, ¿cómo vamos a saber resolverlo?

Pero también hay más cuestiones de fondo: estamos perdiendo habilidades, por ejemplo, como la capacidad de síntesis, de estructurarlo. Si aprendemos cada vez peor a estructurar, a sintetizar una respuesta comenzando por el propio pensamiento, difícilmente llegaremos a resolver un problema.

También estamos perdiendo capacidad de atención; en un mundo en el que continuamente estamos rodeados de estímulos, igual que los mayores estamos con el móvil, con la información, los niños pierden esa capacidad de atención, se distraen y esto es un enemigo a la hora de aprender Matemáticas.

Con todos estos datos sobre la mesa, el Gobierno, en concreto el presidente Pedro Sánchez, ha anunciado un plan que va a tener una dotación de 500 millones de euros para el refuerzo de las Matemáticas. Es un plan de matemáticas socio-afectivas.

¿De qué cambios estamos hablando exactamente? Sería un cambio metodológico, un cambio a la hora de enseñar la materia en clase. Ya hay colegios que llevan explorando alternativas para enseñar las matemáticas de una manera diferente.

Elena es una influencer conocida en redes como Mamá de Tres, y ante la nueva metodología que utilizan en el colegio de sus hijos se pregunta: "¿Por qué habéis cambiado toda la metodología?", para concluir que "las matemáticas las sufrimos en silencio, como las hemorroides".

Las matemáticas no se entienden según esta madre. Se ejecutan y punto. Y ya está, las sufres en el colegio y se acaban en la universidad.

Profesores especializados, clases con menos alumnos y refuerzo

De lo que habla el nuevo plan, en primer lugar, es de formar a profesores en otras formas de enseñar Matemáticas. Por su parte, los profesores han contestado al Gobierno que sería un buen plan que quienes estudian Magisterio tuvieran una especialidad, igual que la tienen de Inglés, de Educación Física o de Música, especializada en Matemáticas.

El segundo eje de ese plan de choque pasaría por reducir el número de alumnos por clase porque esto ayuda a los alumnos a aprender mejor.

Y el tercero, pasa por las clases de refuerzo para aquellos que necesiten más apoyo en esta asignatura. Estas clases serían fuera del horario lectivo y con profesores también distintos a los que tendrían en clase.

¿Se puede aprender matemáticas de una forma divertida?

El matemático, profesor en la Universidad de La Rioja y uno de los más destacados divulgadores en este campo, Eduardo Sáenz de Cabezones, no está de acuerdo con que a los españoles se nos dan mal las matemáticas.

"No creo que sea del todo cierto que se nos den tan mal las matemáticas. Realmente nuestros niveles de matemáticas como país, digamos, están bastante cerca de nuestro entorno. Es verdad que es mejorable, sobre todo, creo que podemos mejorar en la apreciación de las matemáticas en la vida escolar. Creo que, aunque sabemos bastantes matemáticas, cuando salimos de nuestra vida escolar, realmente no adquirimos demasiado el gusto por saber más matemáticas", le contesta a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Pero el Informe PISA dice que los alumnos tienen ansiedad matemática. "Se refiere más bien a ese gusto por las matemáticas. Los resultados de PISA no son desastrosos en ningún sentido. Uno quiere sacar un 10 en todo, pero pasar de un 9,5 a un 9,2, pues no está mal. No estamos mal en eso. Es verdad que tenemos más ansiedad matemática que la media, y eso se debe sobre todo a que nuestro profesorado, en particular, el de primaria, tiene cierta ansiedad matemática y eso se le transmite a sus alumnos. Y estamos viendo que tenemos un problema con que cada vez hay menos graduados en Matemáticas que ejercen como profesore en secundaria", señala el profesor.

Entonces, ¿se enseñan bien las matemáticas en el colegio? "Hace falta que en la formación de nuestros maestros exista una especialización en Matemáticas. Creo que tiene que tener una formación especializada que incluya al menos tres cosas: una, la capacidad matemática, o sea, que nuestros profesores sepan muchas matemáticas. La segunda, sería una especialización didáctica; y tercero, algo a lo que tenemos que prestar bastante atención y que tiene que ver también con la ansiedad matemática y es la relación socio-afectiva con las matemáticas", detalla Eduardo Sáenz de Cabezones.





Mucho más que números y hacer cuentas

"Las matemáticas no son solamente números. Las matemáticas son una forma de ver el mundo y eso cambia de persona a persona. Las matemáticas son mucho más que hacer cuentas". Esto solo lo podría decir un matemático como Eduardo, apasionado por la materia prima con la que trabaja día a día.

"Cuando esas matemáticas se presentan así, la gente siente más aprecio por las matemáticas" porque "generan en nosotros no solamente habilidades mecánicas de cómputo, de cálculo, sino también una serie de actitudes hacia el conocimiento" y "poner las matemáticas en contexto, saber aplicarlas, tenerlas en relación con los problemas, con problemas, no solamente con cálculos, todo eso es algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver, que parece que fueran solamente no equivocarse en el décimo decimal de una división".

Por lo tanto, "no debemos quedarnos simplemente en la operación matemática o en la fórmula matemática, sino que eso nos conduzca a una situación cotidiana de la vida. Por ejemplo, la clase de Matemáticas es una ocasión perfecta para gestionar la frustración", recalca.

Y subraya que pese a ser una paradoja, en las matemáticas juega un papel muy importante el olvido. "Las matemáticas se trata de aprender patrones, de identificar patrones, generalidades. Es el pensamiento abstracto que es uno de los mayores potencias de las matemáticas. Es uno de los mayores tesoros de las matemáticas. Para poder generalizar, para poder conceptualizar, necesitamos, a veces, olvidar detalles y fijarnos en que hay ciertas cosas que son prescindibles e ir a la esencia de los patrones que identificamos. En ese sentido, ese olvido de los detalles en favor de lo esencial es muy importante y es una enseñanza que podemos aplicar a muchísimas cosas en la vida y que se aprende en la clase de matemáticas".

"Las Matemáticas", concluye el profesor Sáenz de Cabezones "no son la bestia negra, hay que quitar ese estigma y ese drama a las matemáticas que son mucho más amables de lo que pensamos".