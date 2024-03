A Pablo le amputaron su pierna y ha pasado por 32 operaciones: "En el sufrimiento valoras la vida"

Desde niño Pablo ha tenido diferentes amigos, aficiones y sueños pero siempre ha permanecido a su lado una misma compañera: la enfermedad.

Cuando él tenía 6 meses le diagnosticaron un problema renal que hoy en día tiene muy fácil solución pero que hace 40 años llevaba aparejada una alta mortalidad. Pablo consiguió salir adelante pero esa enfermedad marcaría su vida.

A sus espaldas lleva 32 operaciones, rechazos en tres trasplantes y además tiene una pierna amputada. También le detectaron un tumor que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias.

Con 46 años tiene un 81 por ciento de discapacidad y va seis días a la semana durante tres horas a diálisis. Ha pasado por momentos muy duros y por muchos días difíciles pero él sostiene que: “una cruz abrazada pesa menos que una cruz arrastrada”.

Su vida está marcada por la enfermedad pero él siempre reconoce que es una persona con mucha suerte: “A mi me ayuda el tener fe, confianza, esperanza y el ser agradecido”.

Él también ha contado que su mujer Sara y su hija Amelia son un pilar fundamental en su vida. Asegura que tener un apoyo así es mejor que cualquier diálisis: “A Amelia le ha tocado pero Sara es la heroína de la historia porque ella ha podido elegir. Si ella mañana desaparece no tendrá una enfermedad en su casa”.

En Mediodía COPE, Pablo también nos cuenta que la fe es fundamental para él. Al principio de su enfermedad él no pasó por momentos fáciles en su vida espiritual pero poco a poco ha entendido que todo es una cuestión de perspectiva y de confianza: “Dios en la prueba nos da la gracia. Eso me ha dado libertad y mucha paz. Vivo de una forma muy generosa, yo lucho por la supervivencia”.

Además Pablo es fisioterapeuta y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Nos ha explicado que a sus alumnos siempre les trasmite su vida de una forma muy directa porque suelen siempre ingresarle a mitad de curso: “Ellos han vivido mis operaciones. A mis alumnos les impacta que me cortaran una pierna. Hay que valorar lo que sí somos y tenemos”.

A partir de mañana va a tener lugar en Madrid el Congreso Nacional Provida en el que Pablo también va a participar. Además el domingo va a tener lugar también en Madrid la marcha “sí a la vida”. Él nos cuenta que Dios le ha dado este regalo en un envoltorio muy feo pero que valora cada día: “Probablemente si no hubiese sufrido no hubiese valorado mi vida. Lo importante no es tener más y menos sino jugar las cartas que tenemos”.