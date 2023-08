El joven electricista de Lleida que ha cumplido un gran sueño: es un humanoide y se llama Paco

Albert es un joven electricista de Lleida que, con tan solo 19 años, está construyendo un robot capaz de reproducir los movimientos de una persona y de hablar.

Empezó con esta iniciativa cuando descubrió por internet un proyecto de código abierto. Esto es un diseño que crea una persona y lo sube a la red, para que cualquiera pueda hacerlo en su casa.

Hemos hablado con Albert de su robot, pero también de su infancia y de su afición por la electricidad y la robótica porque, ya desde que estaba en la escuela, Albert tenía cierta afición por construir cosas. Cogía piezas que nadie quería y creaba máquinas que funcionaban.

"Era el típico chico que me distraía en clase, no me interesaba y me ponía a hacer inventos con los bolis, cogía motores y desde pequeño hacía cosas difíciles. Hice una impresora que iba con un boli", cuenta de sí mismo en Mediodía COPE.

Era una pequeña impresora con papel y boli, y tan solo con 13 años. Lo mejor es que para Albert cualquier pieza era aprovechable, y lo que la gente desechaba, él lo convertía en una de sus construcciones. Esta impresora fue su primera gran creación.

"Cogía cosas que la gente tiraba a la basura, cogía motores de juguetes, algún componente eléctrico y con un soldador pequeño y herramientas con tutelares de YouTube hacía las cosas, yo mismo me quedé impresionado".

El gran proyecto de Albert hasta el momento está siendo el robot. Todo comenzó cuando entró en la compañía eléctrica para la que trabaja actualmente. Nos cuenta que llegaba por las tardes a casa después de trabajar y echaba de menos estudiar y seguir aprendiendo de su otra gran pasión: la robótica.

Paco, humanoide que se mueve, habla y distingue animales

Por lo que un día decidió buscar un nuevo reto, y encontró al robot InMoov, un humanoide de 1,70 que se movía y hablaba. Tras descubrirlo, no se lo pensó dos veces antes de empezar.

"Dije voy a hacer algo grande, un proyecto grande. Me puse a mirar libros que había escrito de pequeño de componentes electrónicos de qué servían y me encontré en Internet un proyecto de código abierto que todo el mundo lo puede ver y te permite hacer algo por ti mismo".

Este diseño requería imprimir todas las piezas en una impresora 3D, que fue lo que más tiempo le llevó. Para realizar este proyecto, Albert tuvo que consultar muchos libros y videos sobre robótica, ya que las instrucciones para construirlo no le daban todos los pasos.

Ahora el robot ya tiene torso y cabeza, y tiene muchas funciones ya desarrolladas como las de movimiento de cabeza y ojos, habla y reconocimiento de colores.

Esto último lo ha desarrollado a partir de lo que se conoce como aprendizaje automático. Una de las cosas que más quiere potenciar Albert es el campo de la inteligencia artificial. Así nos lo explicaba:

"Es aprendizaje automático, es para que el robot mediante comandos, es mucha matemática, vaya aprendiendo él solo cada cosa, por ejemplo si yo le voy pasando fotos que sepa diferenciar, por ejemplo, animales. Esto se hace con los coches automáticos".

Todo lo que sabe sobre robótica lo ha ido aprendiendo por su cuenta, el talento ya lo tenía de manera natural. Sin embargo, no habría conseguido nada de no ser por el empeño que le ha dedicado gran parte de su vida.

A la espera de acabar el robot, y a pesar de que quizás nunca esté acabado del todo, ya lo ha bautizado con un nombre mucho más "humano" que el que tenía, "le he bautizado Paco".

Pues esta es, de momento, la historia de Paco y de su creador Albert. Esperamos ver como sigue desarrollando cosas con ese talento natural.