Faltan socorristas para las playas y piscinas: un problema agravado por las 17 normativas autonómicas

Es un problema recurrente cada vez que llega la temporada estival. Pero este año parece que va a ir a peor. Abordamos la falta de socorristas en las piscinas y en las playas de España.

El caso más grave lo encontramos en Barcelona donde este martes ha dado comienzo una huelga indefinida por parte de los socorristas de las playas de la ciudad que reclaman a la empresa municipal que les paguen los salarios del mes de abril. La empresa, además, podría llegar a un concurso de acreedores y dejar a la ciudad condal sin servicio de socorrismo durante todo el verano.

Esta es una situación límite, excepcional, pero realmente todas las personas que pertenecen a este sector aseguran a las consultas de Mediodía COPE que es difícil encontrar personal para cubrir todos los puestos de vigilancia que hay en playas y en las piscinas cada verano.

En Málaga, donde hay una escuela para formar a nuevos socorristas, en los últimos meses está habiendo una mayor demanda para inscribirse a los cursos y quienes se sacan el título de socorrista acuático encuentran trabajo con mucha facilidad.

¿Qué está ocurriendo con la profesión de socorrista en España?

La Administración en muchas ocasiones tampoco encuentra con facilidad el número de socorristas suficientes para cubrir todas las costas de España, ¿qué está ocurriendo con los socorristas y por qué estamos ante una situación así?

El director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Francisco Cano recalca la falta de socorristas, un auténtico problema que "venimos notando desde hace varias temporadas y, las distintas situaciones y variables de las comunidades autónomas hace que cada años que pase sea más difícil cubrir las plazas en playas y piscinas".

La falta de una legislación a nivel nacional acrecienta esta situación, "desde la Federación llevamos mucho tiempo pidiendo que haya una legislación nacional que regule una figura profesional porque entendemos que va en busca de la seguridad ciudadana. No se entendería ni tiene sentido que me saque el carnet de conducir y solo me sirva para conducir en Murcia y no me sirva para conducir en Barcelona o Galicia", afirma el directivo federativo.

"Entendemos que es una situación que afecta a la seguridad de usuarios de instalaciones acuáticas como de espacios acuáticos naturales como pueden ser la playas y una persona que quiera trabajar como socorrista se ve en la tesitura de no saber qué formación tiene que tener porque la que es necesaria en una comunidad autónoma no lo es en la comunidad vecina. Esto hace, que junto con la temporalidad, de la profesión nos encontremos en la situación en la que estamos que no es fácil cubrir las plazas de socorristas", concluye.













