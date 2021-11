Españoles en Mozambique por ómicron: “En ningún momento hemos visto justificado el alarmismo generado"

Un día más, desde que apareció Ómicron, toca volver a mirar a Africa para conocer la situación de los españoles que se han quedado atrapados allí por culpa de las restricciones y las cancelaciones de vuelos debido a la nueva variante. Ayer hablábamos con el grupo de 12 vallisoletanos que estaban en Sudáfrica. Hoy conocemos el caso de otros dos españoles, dos vascos, que están atrapados en Mozambique. Ellos son Asier Zabaleta y Marian Gerrikabeitia.

Asier es coreógrafo. Viajó a Mozambique la semana pasada para presentar una pieza de baile con la que iba a participar en un festival internacional que se celebra en el país africano. Dos mozambiqueños eran los encargados de representar dicha actuación.

Marian es periodista. Llegó el pasado miércoles, 24 de noviembre, a Maputo, capital de Mozambique, para grabar dicha actuación artística, así como todo lo que rodeaba a la representación que estrenaba Asier.

"Teníamos previsto regresar ayer a España. El problema está en que la aerolínea, a pesar de confirmarnos el sábado que el vuelo no corría peligro, suspendió finalmente el viaje. En ese momento, nos pusimos nerviosos e intentamos buscar un plan alternativo para tratar de volver a casa lo antes posible", ha explicado Marian en Mediodía COPE.

Lo intentaron por Angola, pero nada ni nadie les aseguraba poder tener una plaza en alguno de los pocos vuelos que se mantenían con destino, no ya Madrid, sino Europa. Incluso trataron de buscar vuelos que partieran de Etiopía, país en guerra, pero tampoco. Los pocos aviones disponibles tenían como destino Francia o Alemania, dos países que han impuesto restricciones a la llegada de pasajeros no nacionales.

Han sido tantas las dificultades que, por un momento, Marian y Asier se plantearon quedarse allí hasta que todo pasara. Pero la situación no invitaba a ello. "El problema es que no sabes cuánto tiempo te quedas en Mozambique por culpa de la nueva variante. Si te aseguran que son 15 días, pues te quedas y ya está. Pero eso no estaba nada claro. Ha sido un horror, porque todo aquello que pensabas que sí podías hacer, a los cinco minutos ya no era así", ha comentado Marian.

Asier y Marian son dos de los tantos españoles que se encuentran en la misma situación en Mozambique u otros países vecinos. "Sabemos de más gente, hay varios gallegos. Hemos estado en contacto con ellos y con la Embajada. Algunos de los otros españoles son personas mayores, que necesitan regresar porque siguen un tratamiento", ha asegurado la periodista.

"Mozambique es un país que tiene poquísimos casos de Covid. No de ómicron, de Covid. No hemos percibido en ningún momento los motivos que justifiquen la alarma que se ha extedido por Europa. A veces tengo la sensación de que voy a ir de un sitio mejor a un sitio donde las cosas igual están peor", ha confesado la bilbaína.

Asier y Marian han vivido unas horas de mucha tensión, de mucha incertidumbre, de muchas llamadas, de muchas gestiones. Pero la pesadilla va a terminar pronto. La Embajada española en Mozambique ya ha anunciado que va a fletar un vuelo para repatriar a los españoles allí atrapados. El jueves, a las 12 del mediodía, está previsto que el avión despegue rumbo a casa.