"Queremos ayudar con este mensaje a las personas no creyentes": Conoce a las voces de 'Laraland'

La música católica está experimentando un 'BOOM' en España. Grupos como Hakuna, Iñigo Quintero y Grilex... todos ellos conforman esta nueva ola de artistas católicos que llevan en sus letras el mensaje de Jesús a lo más alto de las listas de éxitos. De hecho, entre todos ellos suman más de 300 mil escuchas mensuales a través de internet.

"Llegó el momento de dedicarme a la música. Dejé el trabajo"

Entre ellos, también encontramos el 'CORO LARA-LAND', quienes versionan canciones católicas y las interpretan en celebraciones religiosas y en otros eventos. Empezaron siendo 4 y ya son 30 y su fundadora y directora es Lara Alcázar, ha estado en 'Mediodía COPE' para contarnos cómo fue el inicio de este coro que cada vez es más conocido y tiene más éxito. Lara añadía que: “Estaba en un momento de crisis laboral y me salió la oportunidad de cantar en una boda junto a tres chicas. En ese momento dije que había llegado el momento de dedicarme a la música. Dejé el trabajo, mis padres me apoyaron con 30 años y empecé con estas chicas. Poco a poco se fueron uniendo más y ahora somos 30."

Además, en el repertorio hay muchas versiones de música católica. Lara añadía que “El coro no nace como un coro religioso en sí mismo sino para cantar en ceremonias religiosas. El cliente es el que nos solicita versiones religiosas. Lo bonito fue que tuvimos la oportunidad de traer ese sonido más fresco y actual, traer el mensaje más religioso pero con una perspectiva más Pop.

“Se crea una energía que no se puede describir"



Ahí vimos que la gente si lo aceptada y es una forma de conectar con la gente joven y llevar ese mensaje de espiritualidad”. Además, desde el pasado Octubre, también tocan en una sala de Madrid de Música en directo por el que todos los días pasan muchos artistas. Lara añadía que es una de las mejores experiencias que viven con el coro 'LARA LAND'. “Se crea una energía que no se puede describir. Todo el mundo está en silencio, es una sensación espiritual dentro de un bar. La gente llora y se emociona... conectan con nuestro mensaje”.

Además, han lanzado su primer single, su primera canción católica original. Se llama 'Dime como hacerlo'. Este tema surge de una idea que tuvo la suegra de Lara, quien es muy devota de la virgen: “Me envió una oración y me propuso hacer una canción con ella. Nos juntamos más 'laralanders' y la compusimos entera.

"Queremos ayudar con este mensaje a las personas que no son creyentes"

Queríamos transmitir la idea de que en el coro somos muchas chicas pero muy diferentes entre nosotras. Desde chicas creyentes a otras que no lo son. Lo bonito es que nos unen unos mismos valores, una especie de rezo a cuando necesitas ayuda. 'Ayúdame en estos momentos de incertidumbre'. No solamente queremos ayudar con este mensaje a las personas creyentes, también a los que no lo son”. Para finalizar, Lara Álcazar, María Sánchez – Galindo, Antonella Vega y Rebeca Sánchez Barrios han cantado en directo para 'Mediodía COPE' su último single, 'Dime cómo hacerlo'.