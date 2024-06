Las claves del cisma de Belorado: “Es reversible una vez que cambien la actitud y rectifiquen"

Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa del arzobispo de Burgos, Don Mario Iceta, donde ha ofrecido nuevos detalles sobre la excomunión de las diez clarisas de Belorado.El comisario pontificio, nombrado por la Santa Sede, ha explicado que han sido ellas quienes han tomado la decisión “libre y personal” de marcharse de la Iglesia Católica.

¿Qué claves se desprenden de este acto de excomunión?, ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas?,¿Qué va a ocurrir en los próximos días con las clarisas de Belorado?. A todas estas preguntas nos ha respondidoJuan Manuel Cabezas quienes decano de derecho canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y en 'Mediodía COPE' nos ha explicado todos los detalles referentes a este caso de las hermanas clarisas de Belorado.

"No es porque se lo haya impuesto la Iglesia, ellas lo han decidido así"

Con respecto a las consecuencias prácticas de una excomunión, Juan Manuel apuntaba que: “Es el castigo más grande que existe dentro de la Iglesia, es lo que se llama pena o sanción. Para entender esto: la Iglesia es madre, es decir, una madre que enseña el camino del bien a su hijo. Hay unas penas que son medicinales y otras expiatorias. Las medicinales buscan la conversión de la persona que anda por mal camino. La excomunión no se trata de salir de la Iglesia, si no prohibir la participación en los sacramentos. Si se excomulga a un laico se le prohíbe participar de los sacramentos, y si se excomulga a un sacerdote se le prohíbe celebrar la misa. Si se han ido de la Iglesia las Clarisas de Belorado no es porque se lo haya impuesto la Iglesia, ellas lo han decidido así. No reconocen la potestad del obispo ni del Papa, es una decisión de ellas”.

“Sí, es reversible una vez que cambien la actitud y rectifiquen"

Además, también hemos querido saber mas sobre la excomunión y le hemos preguntado a nuestro invitado si se podría revertir una excomunión, a lo que ha respondido que: “Sí es resversible, una vez que cambien la actitud y rectifiquen, ipso facto, se levantará la excomunión. En este caso de excomunión, la Iglesia lo ha sancionado por el mero hecho de cometerlo. Las clarisas no reconocen a varios de los últimos Papas como los verdaderos... si tú rompes la comunión por cisma con la Iglesia, quedas excomulgado, no te excomulga un obispo. La función de Don Mario Iceta es comprobar que se dan las circunstancias y declarar que es cierto. Este es un procedimiento especial en el que ya viene la excomunión por el mero hecho de haber cometido el delito”.