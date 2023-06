Carmen Sevilla despedida en la intimidad familiar: sin flores ni despedida del mundo del cine y la canción

Era la Carmen de España como decía una de sus canciones más reconocidas. Carmen Sevilla que nos ha dejado a los 92 años, después de una larga enfermedad, y a la que recordamos hoy con todo nuestro cariño porque es de esas personas que se hacía querer.

No va haber velatorio público porque así lo desea su familia. Sus restos mortales están en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón en Madrid, pero salvo una veintena de periodistas, la gente del cine, de la canción y de la televisión que conocieron a María del Carmen García Galisteo, no se han acercado por ser un velatorio en la más estricta intimidad como narraba en Mediodía COPE, Sefi García, redactora de Sociedad de COPE desplazada hasta el " no velatorio".

No hay una sala que acoja los restos mortales de Carmen Sevilla y no se sabe a ciencia cierta dónde están sus restos mortales.

Tino, el que fuera su chófer durante muchos años, lamentaba esta ausencia de homenaje de todo el mundo, "se merecía una despedida grande como señora que era, y no hay flores que era lo que más le gustaba", contaba a la prensa en el tanatorio.

Cinco grandes momentos en la carrera artística de Carmen Sevilla

En Mediodía COPE hemos repasado cinco grandes momentos de su trayectoria profesional. Empezó muy joven en el mundo del cine, con 19 años obtuvo su primer papel protagonista en "Jalisco canta a Sevilla" en el que daba la réplica al mismísimo Jorge Negrete.

Mujer bellísima, a partir de ahí, empezó su carrera en el cine que le llevó incluso a Hollywood. Pero Carmen no quiso quedarse allí porque estaba muy lejos y le daba pereza aprender inglés.

Así la presentaba Carlos Herrera en 1996 en Canal Sur:

Era una diva de nuestro cine, una de las artistas más queridas de su generación, pero que se ganó también a la gente más joven con su naturalidad y campechanía. Como presentadora de televisión, regaló grandes momentazos como cuando presentó el Telecupón en zapatillas.

Ella andaba cómoda en su camerino en zapatillas y por los pasillos de Telecinco y cuando llegó el momento de empezar el programa se le olvidó ponerse los zapatos. Y ahí andaba siempre su pareja en el Telecupón, Agustín Bravo, con el que hizo un tándem estupendo, para echarle un cable y de paso unas risas.

Y sus ovejitas. ¡¡¡Lo que le gustaban a Carmen Sevilla las ovejitas !!! Tanto que cuando dejó el cine se retiró a una finca de Extremadura donde crió sus propio ganado.

Otro de los grandes momentazos fue las campanadas de Nochevieja que dio con Jose María Iñigo. Despedíamos el año 1993, entrábamos en 1994 aunque ninguno de los dos tenía muy claro el año.

Feliz 1964 cuando en realidad era 1994, que 30 años no son nada. Y además, Carmen Sevilla se convirtió también en la presentadora de uno de los programas iconos de TVE.





Si algo caracterizó a Carmen a lo largo de toda su vida fue su gran sentido del humor y sus meteduras de pata de las que se reía ella misma. Estos son solo algunos de los grandes momentos que protagonizó Carmen Sevilla, sin duda, uno de los rostros más populares y más queridos de nuestro país, que nos dejaba ayer para siempre.