Belén se reencuentra con la profesora que le trasmitió la fe tras bautizarse con 24 años

Los padres de Belén no eran creyentes, de hecho a Belén no la bautizaron. Entendían que se trataba de un trámite que no tenían porque realizar. Belén fue creciendo y cuando entró en el colegio tampoco la apuntaron a la asignatura de religión prefirieron que cursara la de valores éticos.

Sus padres nunca la llevaron a una iglesia pero Belén empezó a hacerse muchas preguntas. En su instituto una profesora a menudo le hablaba de Jesús de una manera muy cercana y Belén empezó a cuestionarse muchas cosas.

Sobre todo, no entendía qué hacía la gente cuando iba a misa. La primera vez que entró en un templo y vio una Eucaristía, le impresionó. Fue en el Cerro de los Ángeles, en Getafe y le impactó cómo las personas se unían juntas en la oración y respondían todas a la vez. Por casualidad, Belén empezó a juntarse con jóvenes que eran practicantes y la curiosidad en ella siguió aumentando más y más. Empezó a ir a misa todos los domingos y a conocer cada vez más cosas sobre la Iglesia y sobre la vida de Jesucristo.

Pero claro ella no estaba bautizada. Experimentaba que le faltaba algo. Sentía un vacío que tenía que llenar. Hace un año y medio se apuntó a catequesis y este pasado sábado en la Vigilia Pascual de la Catedral de Getafe, Belén con 24 años ha recibido el sacramento del Bautismo, de la Eucaristía y de la Confirmación. Nos cuenta en Mediodía COPE que ha decidido contestar a la llamada del Espíritu Santo que consiste en “entender que es el camino que te lleva a Dios”.

Belén considera que todos los acontecimientos que le han llevado a acercarse cada vez más a Jesucristo no son “casualidad”. Explica que Dios te pone en tu camino a la gente que tiene que ponerte para que tu lleves la vida que Él quiere para ti. Belén reconoce que ha sido un proceso largo, de 24 años, pero asegura que es muy gratificante y que está “empezando a caminar que es lo importante”.

En este proceso de conversión que Belén ha ido experimentando ha sido fundamental la ayuda de su profesora Verónica Medina. Ella, como Belén nos ha contado, le trasmitía sus experiencias personales, le contaba lo importante que era en su vida la Iglesia. Fue esa “felicidad que ella reflejaba” lo que despertó en Belén mucha curiosidad.

Veronica Medina también ha querido saludar en Mediodía COPE a Belén. Esta profesora relata que Dios es el artífice de todo. Explica que es muy bonito ver a una persona dar los primeros pasos en la fe y asegura que eso también rejuvenece su fe y le hace encontrarse con “ese primer amor que es Cristo”. Verónica ha asegurado que uno es lo que vive: “tú vas llevando a Dios donde puedes. En clase al explicarles experiencias de mi vida, Dios está ahí”.

La madre de Belén falleció pero nos dice que la fe le ha acercado mucho más a ella. También nos cuenta que su padre está muy contento y orgulloso de que ella haya sido capaz de tomar estas decisiones tan grandes en mi vida y tan opuestas a lo que yo ellos realmente le han enseñado. Ahora para Belén empieza una nueva etapa donde espera vivir la fe mucho más profundamente: “Al poder comulgar, recibir el cuerpo de Cristo es una unión verdadera con él. Espero tenerlo muchísimo más presente”.